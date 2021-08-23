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У школах Ізраїлю почнуть щеплювати дітей від COVID

Автор: Марія Кучерявець

В Ізраїлі дітей вакцинуватимуть від коронавірусу на територіях шкіл під час занять. Навчальний рік у країні розпочнеться 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Учнів будуть вакцинувати на території шкіл в навчальний час за згодою батьків", - йдеться в повідомленні.

Влада Ізраілю заявила, що таке рішення було прийнято аби уникнути масового закриття шкіл через пандемію COVID-19.

У Міністерстві освіти країни зазначають, що вакцинація дітей в школах може викликати хвилю бойкотів.

Зазначено, що школам в містах з високим рівнем передачі інфекції потрібно мати 70% вакцинованих учнів, аби не переходити на дистанційне навчання.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю прийняло рішення вакцинувати бустерною дозою вчителів й осіб старше 40 років.

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ІзраїльВакцина від коронавірусу