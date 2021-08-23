У школах Ізраїлю почнуть щеплювати дітей від COVID
В Ізраїлі дітей вакцинуватимуть від коронавірусу на територіях шкіл під час занять. Навчальний рік у країні розпочнеться 1 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Учнів будуть вакцинувати на території шкіл в навчальний час за згодою батьків", - йдеться в повідомленні.
Влада Ізраілю заявила, що таке рішення було прийнято аби уникнути масового закриття шкіл через пандемію COVID-19.
У Міністерстві освіти країни зазначають, що вакцинація дітей в школах може викликати хвилю бойкотів.
Зазначено, що школам в містах з високим рівнем передачі інфекції потрібно мати 70% вакцинованих учнів, аби не переходити на дистанційне навчання.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю прийняло рішення вакцинувати бустерною дозою вчителів й осіб старше 40 років.