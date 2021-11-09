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Шкарлет назвав кількість невакцинованих працівників освіти

Автор: Анна Полисученко

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет назвав кількість невакцинованих працівників освіти. За його словами, їхня кількість становить приблизно 10%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Шкарлета в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"Якщо брати всю систему освіти, від дошкільної до вищої ланки. У нас 1 160 000 працівників, з них 835 000 вакциновані однією дозою, ще 200 000 повністю вакциновані. 120 000 ще не вакциновані, тобто це 10%, але серед них можуть бути ті, у кого є протипоказання. В цілому за освітою 10%, за середньою освітою - 7%", - заявив міністр.

Раніше ми писали про те, що за словами міністра освіти, вчителям під час карантину не будуть урізати зарплати.

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Сергій ШкарлетМіносвіти