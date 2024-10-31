Шесть этажей сложились в одно целое: под завалами нашли тело второго погибшего в Харькове

Сейчас спасатели еще осуществляют деблокирование тела 15-летнего мальчика, он проживал на первом этаже с бабушкой и дедушкой.

"Визуально тело видят, но на нем очень тяжелые плиты. Скорее всего, погиб, поскольку нет признаков жизни", - добавил Чубенко.

По его словам, спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока полностью, до последнего кирпича, не будут разобраны завалы и не будет установлено, что действительно никого там нет.

"Также здесь несколько обрушившихся квартир - их арендовали и у соседей нет точной информации, какое количество людей там проживало, нет контактов этих людей, нет понимания, находились ли они в квартирах в момент попадания. Поэтому будут полностью разбирать завалы. Шесть этажей фактически сложились в одно целое, поэтому очень сложная операция с технической стороны", - отметил Чубенко.

К тому же, по его данным, это панельный дом и несколько панелей стен и полов сейчас висят в воздухе над местом, где работают спасатели.

"Последняя информация это 12-летний мальчик, которого деблокировали, 35 раненых. Вчерашний мальчик имели небольшие признаки жизни, 40 минут сотрудники скорой помощи его реанимировали, но не удалось вернуть к жизни", - добавил представитель прокуратуры.