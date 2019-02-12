Вбивство Гандзюк: почався суд над Мангером

Мангера підозрюють у організації вбивства Катерини Гандзюк

В Шевченковском районном суде Киева началось судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Заседание проходит по адресу: м.Киев, ул.Дегтяревская, 31-А.

Подходы к суду охраняют несколько десятков бойцов Национальной гвардии, на заседание пришли друзья убитой Екатерины Гандзюк.

Фото: суд над мангером (РБК-Украина)

Напомним, вчера Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрении председателю Херсонского областного совета в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц.

Позже по месту жительства Мангера правоохранители провели обыск.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ, в соответствии с законом, не имеет права задержать главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.