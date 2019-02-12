Вбивство Гандзюк: почався суд над Мангером

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангера підозрюють у організації вбивства Катерини Гандзюк

У Шевченківському районному суді Києва почалось судове засідання з розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.27 (види співучасті) , п.п4, 6, 11, 12 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Засідання відбувається за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А.

Підходи до суду охороняють кілька десятків бійців Національної гвардії, на засідання прийшли друзі вбитої Катерини Гандзюк.

Фото: суд на Мангером (РБК-Україна)

Вбивство Гандзюк: обрання запобіжного заходу Мангеру Опубліковано Радіо Свобода Вівторок, 12 лютого 2019 р.

Нагадаємо, вчора Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозру голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.

За місцем проживання Мангера правоохоронці провели обшук.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ, відповідно до закону, не має права затримати голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера.