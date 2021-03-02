RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У шести областях України перевищено показник госпіталізацій через COVID

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у шести областях перевищено показник госпіталізацій серед пацієнтів з коронавірусом. Найгірша ситуація в Івано-Франківській області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 2 березня, в Україні перевищено показник госпіталізацій в Івано-Франківській (146 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (99,1), Закарпатській (90,4), Чернівецькій (88), Житомирській (74,8) та Миколаївській (61,4) областях.

За іншими показниками всі регіони відповідають вимогам МОЗ.

При цьому в "червоній" зоні знаходяться Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька області, в "помаранчевій" - Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Рівненська, Сумська та Тернопільська області. Інші регіони - в жовтій зоні.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 5 336 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницької (453), Закарпатській (438) областях і в Києві (463).

Також РБК-Україна писало, що вчені НАН заявили про різке зростання кількості летальних випадків в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаКоронавірус
Читайте також
Степанов розповів, як оновили план COVID-вакцинації в Україні
Перемогти COVID-19 до кінця 2021 року нереально, - ВООЗ
Прогноз погоди