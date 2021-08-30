У шести областях України з'явилися нові ділянки з радарами вимірювання швидкості TruCam

У понеділок, 30 серпня, на автомобільних дорогах Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської та Харківської областей запрацювали прилади фото- та відеофіксації порушень швидкості TruCAM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт патрульної поліції
"Всього на дорогах України працюватиме 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуться на 319 ділянках", - повідомили в Національній поліції.
Зазначається, що прилади запустили на 10 нових ділянках у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях.
Де саме працюватимуть прилади TruCAM
У поліції додали, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв сповіщатимуть дорожні знаки, що попереджають про фото - та відеофіксацію порушень. Також у місцях фіксації порушень швидкісного режиму стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.