RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У шести областях України з'явилися нові ділянки з радарами вимірювання швидкості TruCam

Автор: Тіберій Юрик

У понеділок, 30 серпня, на автомобільних дорогах Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської та Харківської областей запрацювали прилади фото- та відеофіксації порушень швидкості TruCAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт патрульної поліції

"Всього на дорогах України працюватиме 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуться на 319 ділянках", - повідомили в Національній поліції.

Зазначається, що прилади запустили на 10 нових ділянках у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях.

Де саме працюватимуть прилади TruCAM

Донецька область

  • м. Краматорськ, вул Лівобережна

Житомирська область

  • 4-9 км автодороги P - 18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище

Запорізька область

  • м. Запоріжжя, вул. Скворцова
  • М. Бердянськ, Мелітопольське шосе

Івано-Франківська область

  • 51-55 км автодороги Н - 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига
  • 137-139 км автодороги Н - 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига
  • 113-116 км автодороги Р - 24 Татарів - Косів-Коломия-Кам'янець-Подільський

Кіровоградська область

  • м. Кропивницький, вул. Вокзальна
  • м. Кропивницький, вул. Мурманська

Харківська область

  • 519-532 км автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський

У поліції додали, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв сповіщатимуть дорожні знаки, що попереджають про фото - та відеофіксацію порушень. Також у місцях фіксації порушень швидкісного режиму стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Нагадаємо, що 27 серпня на дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг запрацювали прилади фіксації порушень правил дорожнього руху.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДД