У шести областях України з'явилися нові ділянки з радарами вимірювання швидкості TruCam

У понеділок, 30 серпня, на автомобільних дорогах Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської та Харківської областей запрацювали прилади фото- та відеофіксації порушень швидкості TruCAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт патрульної поліції

"Всього на дорогах України працюватиме 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуться на 319 ділянках", - повідомили в Національній поліції.

Зазначається, що прилади запустили на 10 нових ділянках у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях.

Де саме працюватимуть прилади TruCAM

Донецька область

м. Краматорськ, вул Лівобережна

Житомирська область

4-9 км автодороги P - 18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище

Запорізька область

м. Запоріжжя, вул. Скворцова

М. Бердянськ, Мелітопольське шосе

Івано-Франківська область

51-55 км автодороги Н - 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига

137-139 км автодороги Н - 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига

113-116 км автодороги Р - 24 Татарів - Косів-Коломия-Кам'янець-Подільський

Кіровоградська область

м. Кропивницький, вул. Вокзальна

м. Кропивницький, вул. Мурманська

Харківська область

519-532 км автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський

У поліції додали, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв сповіщатимуть дорожні знаки, що попереджають про фото - та відеофіксацію порушень. Також у місцях фіксації порушень швидкісного режиму стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.