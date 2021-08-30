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У шести областях України з'явилися нові ділянки з радарами вимірювання швидкості TruCam

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Україна, Понеділок 30 серпня 2021 12:21
У шести областях України з'явилися нові ділянки з радарами вимірювання швидкості TruCam Фото: в Україні збільшили кількість ділянок з радарами TruCAM (patrol.police.gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

У понеділок, 30 серпня, на автомобільних дорогах Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської та Харківської областей запрацювали прилади фото- та відеофіксації порушень швидкості TruCAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт патрульної поліції

"Всього на дорогах України працюватиме 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуться на 319 ділянках", - повідомили в Національній поліції.

Зазначається, що прилади запустили на 10 нових ділянках у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях.

Де саме працюватимуть прилади TruCAM

Донецька область

  • м. Краматорськ, вул Лівобережна

Житомирська область

  • 4-9 км автодороги P - 18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище

Запорізька область

  • м. Запоріжжя, вул. Скворцова
  • М. Бердянськ, Мелітопольське шосе

    Івано-Франківська область

    • 51-55 км автодороги Н - 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига
    • 137-139 км автодороги Н - 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига
    • 113-116 км автодороги Р - 24 Татарів - Косів-Коломия-Кам'янець-Подільський

    Кіровоградська область

    • м. Кропивницький, вул. Вокзальна
    • м. Кропивницький, вул. Мурманська

    Харківська область

    • 519-532 км автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський

    У поліції додали, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв сповіщатимуть дорожні знаки, що попереджають про фото - та відеофіксацію порушень. Також у місцях фіксації порушень швидкісного режиму стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

    Нагадаємо, що 27 серпня на дорогах Полтавської, Львівської, Волинської та Київської областей, а також у містах Запоріжжя, Мелітополь та Кривий Ріг запрацювали прилади фіксації порушень правил дорожнього руху.

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