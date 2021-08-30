У шести областях України з'явилися нові ділянки з радарами вимірювання швидкості TruCam
У понеділок, 30 серпня, на автомобільних дорогах Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської та Харківської областей запрацювали прилади фото- та відеофіксації порушень швидкості TruCAM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт патрульної поліції
"Всього на дорогах України працюватиме 180 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуться на 319 ділянках", - повідомили в Національній поліції.
Зазначається, що прилади запустили на 10 нових ділянках у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській та Харківській областях.
Де саме працюватимуть прилади TruCAM
Донецька область
- м. Краматорськ, вул Лівобережна
Житомирська область
- 4-9 км автодороги P - 18 Житомир-Попільня-Сквира-Володарка-Ставище
Запорізька область
- м. Запоріжжя, вул. Скворцова
- М. Бердянськ, Мелітопольське шосе
Івано-Франківська область
- 51-55 км автодороги Н - 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига
- 137-139 км автодороги Н - 10 Стрий-Івано-Франківськ-Чернівці-Мамалига
- 113-116 км автодороги Р - 24 Татарів - Косів-Коломия-Кам'янець-Подільський
Кіровоградська область
- м. Кропивницький, вул. Вокзальна
- м. Кропивницький, вул. Мурманська
Харківська область
- 519-532 км автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський
У поліції додали, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв сповіщатимуть дорожні знаки, що попереджають про фото - та відеофіксацію порушень. Також у місцях фіксації порушень швидкісного режиму стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.