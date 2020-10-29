У шести областях України лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені на понад 70%

У шести областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні зайняті вже 65,8% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найбільш завантаженими є лікарні Житомирської (100%), Рівненській (90,6%), Полтавській (79,8%), Луганській (79,1%), Одеській (78,4%) та Івано-Франківській (72, 2%) областях. У Києві зайняті 67,9% ліжок.

При цьому в країні немає жодного регіону, де лікарняні ліжка були б заповнені менш ніж на 50%. Найкраща ситуація в Херсонській (51,9%), Миколаївській (52,3%) та Тернопільській (52,8%).

Всього в Україні введено вже 39 252 лікарняних ліжка. Це на 138 більше, ніж днем ​​раніше.

Також в країні у всіх регіонах перевищено показник захворюваності COVID-19. В середньому в Україні цей показник становить 234,2 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 433,7. У Києві показник становить 238,4.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 7 342 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві, Харківській, Хмельницькій, Одеській та Львівській областях.

Також РБК-Україна писало, що в жовтні більшість українців (57%) проти введення на всій території України жорсткого карантину.