Штаб Януковича: що відомо про оточення екс-президента через п'ять років після розстрілу Майдану

Февральские события пятилетней давности в центре Киева бесповоротно изменили будущее страны. Утром 20 февраля 2014 года активисты Евромайдана начали наступление вверх по улице Институтской в сторону правительственного квартала. Силовики открыли по ним огонь, убив 48 человек. Количество погибших в ходе противостояний той зимы составило 128 человек, среди которых было 16 правоохранителей. Всего, по разным оценкам, пострадало до трех тысяч человек.

"У нас есть все доказательства для передачи в суд, в том числе, научная независимая экспертиза о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", – заявил недавно генпрокурор Юрий Луценко в эфире одного из телеканалов. Руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк позже опроверг это утверждение.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что один из свидетелей по делу о противодействии мирным собраниям на Майдане назвал имена чиновников, входивших в ситуативный штаб Януковича той зимой. Среди них были и.о. премьер-министра Сергей Арбузов, глава Администрации президента Андрей Клюев, министр внутренних дел Александр Захарченко, глава СБУ Александр Якименко, генеральный прокурор Виктор Пшонка и министр доходов и сборов Александр Клименко.

Следствие выяснило, что действиями силовиков непосредственно во время штурмов Майдана и массовых расстрелов 18-20 февраля руководили Захарченко и Якименко. Экономическими вопросами преступной организации Януковича занимались в основном Клименко и Арбузов. Под руководством Пшонки прокуратура добивалась арестов активистов, а также закрывала глаза на преступления силовиков и "титушек". Клюев на тот момент фактически был вторым лицом в государстве.

Все они стали фигурантами уголовных дел после окончания Революции достоинства и сбежали из страны. В ответ на запрос РБК-Украина в Генеральной прокуратуре рассказали, что все обнаруженные активы "друзей Януковича" арестованы, и ни одно дело против них не закрыто. Следствие предполагает, что подозреваемые скрываются на территории РФ. Российская сторона отказывается сообщать, так ли это, но уточняет, что все равно их не выдаст из-за якобы политической мотивации дел, открытых против соратников Януковича в Украине.

Бывшему министру внутренних дел Александру Захарченко по "майдановским эпизодам" вменяют нарушение девяти статей Уголовного кодекса. Среди них создание преступной организации, злоупотребление властью, превышение служебных полномочий, взятка в крупном размере, противодействие мирным собраниям и организация массовых убийств. Максимальное наказание, которое грозит экс-министру – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Захарченко вместе с Януковичем также фигурирует в деле о похищении митрополита Александра Драбинко с целью сместить с должности митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана). 19 декабря 2016 года Захарченко сообщили о подозрении в превышении полномочий и незаконном лишении свободы. Расследование приостановлено в связи с розыском подозреваемых.

Экс-председатель СБУ Александр Якименко подозревается в организации штурма Майдана под видом антитеррористической операции в ночь с 18 на 19 февраля. Ему вменяют превышение полномочий, организацию убийств, нанесение тяжких телесных повреждений. "Если после утреннего противостояния знали, что были смерти с обеих сторон, то те, кто отдавал приказ на АТО, осознавал и предвидел наступление таких последствий, даже если прямо их не желал – это убийство с непрямым умыслом", – сообщил РБК-Украина глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Министр внутренних дел и глава СБУ подозреваются в том, что они фактически полностью контролировали силовиков, оборонявших правительственный квартал зимой 2014 года. Они же один за другим отдавали приказы штурмовать Майдан. Захарченко, кроме прочего, координировал силы "титушек", вооруженных боевым оружием со складов МВД. Согласно плану операций "Бумеранг" и "Волна", которыми руководили Захарченко и Якименко, спецподразделения должны были зачистить Майдан от протестующих после кровопролития 18 февраля. Тех, кто убегал бы вверх в сторону Михайловского и Софийского соборов, должны были расстреливать "титушки". Майдан выстоял, но в ходе противостояний тех двух дней было убито 89 человек, среди которых 13 силовиков.

Андрею Клюеву инкриминируют разгон студентов 30 ноября 2013 года. "Беркут" ночью жестко зачистил митингующих на Майдане. В тот момент Клюев был секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Координировали зачистку, по данным следствия, его заместитель Владимир Сивкович, глава киевской милиции Валерий Коряк и глава Киевской городской госадминистрации Александр Попов.

Также Клюев подозревается в разворовывании 180 миллионов гривен на возмещение банковских кредитов его предприятию и мошенничестве при завладении акций компании "Укрподшипник". Но непосредственно из-за событий последних дней Революции достоинства следствие пока не выдвигало ему подозрений. Как сообщает "Радио Свобода", послы стран Евросоюза решили отменить санкции в отношении Клюева, в частности, замораживание его активов на территории ЕС, так как Украина не смогла предоставить убедительных доказательств его вины.

Генеральный прокурор Виктор Пшонка подозревается в согласовании постановления Кабмина. Принятие этого документа позволило силовикам в начале 2014 года взять на вооружение спецсредства усиленного действия из РФ, которые не прошли экспертизу в Украине. Стоит отметить, что от светошумовых гранат, слезоточивого газа, резиновых пуль и избиений за время Майдана пострадало до трех тысяч человек.

Пшонка также злоупотреблял служебным положением, пребывая в преступной организации Януковича. Он не реагировал на случаи нападений на "майдановцев", не обеспечил их расследование и приказывал своим подчиненным преследовать активистов в судах. Также Пшонке инкриминируют завладение средствами при ремонте помещений прокуратуры. Согласно выдвинутым подозрениям, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией.

И.о. премьер-министра Сергей Арбузов и министр доходов и сборов Александр Клименко не выступают основными фигурантами по делу Майдана. Однако они обеспечивали финансовый тыл преступной организации во главе с экс-президентом Виктором Януковичем, считает следствие. Этими вопросами также частично занимался Захарченко.

"Есть данные, что Клименко и Арбузов входили в штаб противодействия протестным акциям. Там же был и Александр Янукович (старший сын экс-президента, - ред.). Но очень мало показаний о практической его деятельности", – сообщил Горбатюк.

По данным следствия, Клименко организовал возмещение НДС фиктивным предприятиям на сумму 3,2 миллиарда гривен. Эти средства выводились на фирмы-прокладки, за счет них, в том числе, была построена вертолетная площадка Януковича на Парковой алее. Расследование по этому делу ведет Главная военная прокуратура. Также Клименко вменяют организацию так называемых "налоговых площадок" – схему по минимизации налогов и обналичиванию в государственных масштабах.

Следствие считает, что налоговики склонили десятки тысяч предпринимателей участвовать в этой схеме. Однако единицы из них сегодня готовы давать показания. В рамках масштабной спецоперации несколько лет назад под прицелом телекамер по всей Украине прошли задержания налоговиков, принимавших участие в схемах Клименко. Большинство из них в итоге вышло на свободу под залог. Досудебное расследование в отношении Клименко уже завершено. На данный момент адвокаты знакомятся с материалами дела.

В свою очередь Арбузову вменяют злоупотребление служебным положением при выделении средств на "Банковское телевидение" (телеканал БТБ). ГПУ считает, что по предварительному сговору с Януковичем и бывшим премьер-министром Николаем Азаровым он растратил 200 млн гривен. Печерский суд разрешил заочное расследование в отношении Арбузова. Сейчас оно приостановлено в связи с процессуальными действиями в рамках международного сотрудничества.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах утверждает, что Арбузов также проходил по делу бывшего владельца группы ВЕТЭК Сергея Курченко. Изначально спецконфискация денег окружения Януковича в 2017 году якобы должна была состояться именно по эпизоду участия Арбузова в преступной группировке. Но в итоге деньги взыскали в госбюджет решением Краматорского суда на основании показаний одного из исполнителей в схемах Курченко.

По некоторым из описанных выше дел следствие закончило досудебное расследование. Однако прокуратура не может передать их в суд из-за того, что в начале 2019 года депутаты не смогли продлить действие закона о заочном осуждении. Этот документ был принят для завершения дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича. 20 февраля стало известно, что профильный комитет рекомендовал Верховной раде принять новый законопроект №9353.

Пока постмайданный парламент не может урегулировать этот вопрос, некоторые соратники Януковича по уничтожению протеста пятилетней давности готовят реванш. Александр Клименко создал партию "Успешная страна" и, используя видеосвязь из России, проводит встречи со своими единомышленниками в Украине. Минюст пытается запретить деятельность этой политсилы через суд, но пока безуспешно.

Александр Захарченко устроился на работу в Государственную думу РФ –экспертом в комитете по собственности. Также он заявлял, что владеет фондом "Юго-Восток", который помогает гражданам Украины, "вынужденным покинуть ее территорию". На акции "Бессмертного полка" 9 мая прошлого года в Москве Захарченко прошел во главе колонны экс-сотрудников "Беркута", скрывшихся в РФ. В феврале этого года стало известно, что Печерский районный суд отменил арест 26 объектов недвижимости в рамках дела о незаконном обогащении бывшего главы МВД. После широкого резонанса суд снова наложил арест на это имущество.

В начале июня прошлого года суд Европейского союза решил отменить санкции против Сергея Арбузова, введенные 3 марта 2017 года. Однако санкции против Януковича и его ближайшего окружения от 6 марта 2014 года все еще действуют. Впрочем, Интерпол отказывается объявлять их в розыск, заявляя о возможном политическом преследовании.