Схема на 5 млрд. Что известно о деле совладелицы iBox Bank Шевцова, которая в международном розыске

Бывшая председатель Наблюдательного совета и совладелица iBox Bank Алена Шевцова была объявлена в международный розыск более полутора лет назад. Бюро экономической безопасности (БЭБ) обвиняет ее в финансовых махинациях на значительные суммы и организацию схем по отмыванию миллиардов гривен в пользу нелегальных онлайн казино. Узнав об официальных обвинениях и открытии дела, сама Алена и двое ее пособниц сбежали за границу. Что известно сегодня о деле — в нашем материале.

БЭБ удалось получить разрешение и провести досудебное расследование даже в отсутствие подозреваемых. По результатам расследования, Алене Шевцовой предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей" и ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

С момента объявления подозреваемых в международный розыск полиции удалось найти только одну из пособниц Шевцовой — Ирину Цыганок. Ее задержали польские правоохранители в рамках международного сотрудничества с Украиной. Сейчас обсуждается вопрос экстрадиции подозреваемой. Но главная фигурантка дела до сих пор на свободе.

По неподтвержденным данным, сейчас Алена Шевцова живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Где находится еще одна пособница Шевцовой - Зоя Нестеровская — пока неизвестно.

Тем не менее, следствие по их делу продолжается, в суде рассматриваются иски по многомиллионному штрафу другой основанной Шевцовой компании, а сама Шевцова даже попала в санкционный список СНБО.

Как вывести миллиарды незаметно

По данным расследования БЭБ, с 2021 года Алена Шевцова наладила эффективную финансовую схему отмывания средств. Речь идет о так называемом "мискодинге". Игроки онлайн казино пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox по всей Украине. Но в графе "назначение платежа" указывали, что оплачивают коммунальные услуги или покупку товаров. Средства поступали на счета 20 фиктивных компаний, связанных с нелегальными казино. Шевцова заранее создала такие юрлица, которые открыли бизнес счета в iBox Bank.

Платежи не вызывали ни подозрения у Нацбанка (НБУ), ни любопытства у налоговой. По оценкам БЭБ Шевцова и ее пособницы смогли "отмыть" примерно 5 миллиардов гривен. Нелегальный игорный бизнес также получил ощутимые денежные выгоды, но сколько смогли сэкономить онлайн казино на уклонении от уплаты налогов, пока трудно оценить.

Незаконные финансовые операции не ограничились только отмыванием средств через iBox Bank. Еще один ее бизнес — финансовая компания "ЛЕО" с одноименной платежной системой — также помогал обогатиться и теневым игорным структурам, и самой Шевцовой. До того момента, когда на деятельность этих компаний не обратили внимание государственные органы.

Падение схемы

Начиная с 2023 года дела Шевцовой и ее бизнесов значительно ухудшились. С одной стороны, после неоднократного игнорирования предупреждений государственного регулятора, iBox Bank потерял лицензию и был ликвидирован. Как указано в заявлении НБУ, решение было принято "в связи с систематическим нарушением Банком (iBox, — ред.) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". До того как отозвать лицензию, Нацбанк направлял официальные предупреждения руководству iBox Bank, накладывал штрафы и останавливал отдельные транзакции, но никакой реакции со стороны самого iBox Bank не было.

Против ФК "ЛЭО" также были применены меры. В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против компании сроком на 5 лет. С другой стороны, деятельность компании привлекла к себе внимание и Нацбанка, который отменил регистрацию платежной системы LEO и исключил информацию о ней из Реестра платежной инфраструктуры. Также, регулятор наложил на "ЛЕО" штраф в размере 73,5 млн грн.

Однако, этот штраф до сих пор не уплачен: компания подала иск в суд о незаконности штрафа, и расследование дела до сих пор продолжается. А точнее - идет по кругу. НБУ заявил, что обжалует в кассационном суде решение Киевского окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда об отмене штрафа ООО "ФК ЛЕО". Но Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Сработают ли доказательства

Сама Шевцова отвергает любые обвинения в свой адрес. Она уверяет, что все ликвидации, аннулирование лицензий и подозрения в финансовых злоупотреблениях, — это лишь попытки определенных чиновников атаковать ее бизнес. "Я совершенно не понимаю, за что против меня были применены санкции. Я патриот своей страны не на словах, а на деле поддерживала наших защитников, начиная с 24 февраля 2022 года, и делала все для создания надежного тыла, платила налоги, развивала бизнес", — заявляла Шевцова на своей FB странице.

Тем не менее, и дать ход делу активно мешает. "Адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование для отсрочки ее привлечения к уголовной ответственности. В частности, в деле постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебные заседания", — говорится в заявлении БЭБ.

Досталось и судьям. Решение о разрешении БЭБ на осуществление специального досудебного расследования "было принято, несмотря на беспрецедентную информационную атаку и личное преследование судей Лычаковского районного суда Львова".

Перспективы получения приговора для Алены Шевцовой и ее пособниц пока выглядят неуверенно. Главная фигурантка дела до сих пор в международном розыске. Национальный банк пока не может добиться уплаты штрафа от ФК "ЛЭО" Шевцовой. Юридические проволочки адвокатов позволяют растягивать время рассмотрения дела на неограниченный срок. И даже имея доказательства отмывания миллиардов гривен незаконным способом, правоохранители не могут привлечь Шевцову к ответственности.