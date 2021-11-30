Йшов на роботу: під Херсоном потяг збив патрульного поліцейського

Трагедія сталася вранці приблизно о 07:00, коли лейтенант поліції з управління патрульної поліції у Херсонській області йшов на роботу. Він переходив залізничні колії і потрапив під потяг. Від отриманих травм молодий правоохоронець загинув на місці.

Відомо, що Владислав вступив до лав патрульної поліції у 2019 році.

За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" Кримінального кодексу України.

Фото: під Херсоном потяг збив 22-річного патрульного (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)