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"Шегині" відкрилися: пункт пропуску працює за новими правилами (фото)

Lite » Подорожі 16.05.2020 - 12:40
"Шегині" відкрилися: пункт пропуску працює за новими правилами (фото)
Пункт пропуску Шегині працює за новими правилами (колаж: РБК-Україна)

Пункт пропуску "Шегині" обладнаний новим пішим переходом

Пішохідний пункт пропуску "Шегині" змінив правила роботи. З 16 травня "Шегині-Медика" є першим і єдиним на українсько-польському кордоні пункт пропуску, де кордон можна перетнути в пішому порядку.

Як повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України, "Шегині-Медика" є єдиним пунктом пропуску, де обладнано новий піший перехід.

"Розпорядженням Уряду від 13 травня 2020 № 542-р з опівночі 16 травня 2020 відновлена робота пункту пропуску" Шегині "на кордоні з Польщею. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, де обладнаний піший перехід. Відзначимо, що в цей час здійснюється пропуск громадян тільки в пішому порядку, через те, що суміжною стороною робота автомобільного напрямку не була відновлена", - йдеться в повідомленні.

З початку роботи пункту пропуску в Україну пройшло 325 громадян, з України – 83.

Для громадян, які прямують в Україну є певні обмеження, які передбачені законодавством (пропозиція проходження обсервації, тестування, встановлення програми "Дія. Вдома" на їх смартфонах, попередження про необхідність проходження самоізоляції за вказаною ними адресою). Також біля виходу з пункту пропуску ДСНС встановила намет, де роблять тести. Працівники митниці забезпечені засобами захисту і санітайзерами.

У виданні Depo.Львів опублікували знімки, зроблені на пункті пропуску.

&quot;Шегині&quot; відкрилися: пункт пропуску працює за новими правилами (фото)

&quot;Шегині&quot; відкрилися: пункт пропуску працює за новими правилами (фото)

&quot;Шегині&quot; відкрилися: пункт пропуску працює за новими правилами (фото)

Пункт пропуску "Шегині" працює за новими правилами (фото: lviv.depo.ua)

Нагадаємо, що раніше Криклій заявив про запуск регулярних авіаперевезень.

Також ми писали, що Lufthansa підтвердила відновлення польотів в Україну в червні.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України кордонпункт пропуска
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