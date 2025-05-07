Шедевр в Руане: удар Свитолиной шокировал соперницу и покорил WTA (видео)

Удар Элины Свитолиной в победном финале турнира в Руане стал лучшим в апреле по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

WTA отметила мощный "выстрел" украинки в поединке против сербки Ольги Данилович. При счете 5:5 (15:15) во втором сете Свитолина пробила точно в левую от соперницы часть корта, максимально близко к линии, и завершила розыгрыш в свою пользу.

Этот матч стал для украинки победным на турнире во французском Руане. Она обыграла Данилович в двух сетах и получила первый трофей за два последних сезона и 18-й в карьере. Также во Франции украинка продолжила свою серию победных матчей, которую затем на "тысячнике" в испанском Мадриде довела до 11 матчей подряд.

Всего WTA выбрала семь ударов, которые претендовали на звание лучшего в апреле. Среди конкуренток Свитолиной были - Пейтон Стернс (США), Юли Нимайер (Германия), Катержина Синякова (Чехия), "нейтральные" Арина Соболенко и Мирра Андреева, а также пара Кэролайн Доулгайд и Дезире Кравчик (США).

Но по итогам голосования первенство отдали первой ракетке Украины.

Это уже второе подряд признание для отечественных теннисисток. В марте ударом месяца WTA назвала эффектный эйс Марты Костюк, выполненный из-под руки в матче против "нейтральной" россиянки Анны Блинковой.