Шедевр в Руане: удар Свитолиной шокировал соперницу и покорил WTA (видео)
Удар Элины Свитолиной в победном финале турнира в Руане стал лучшим в апреле по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой официальный сайт организации.
WTA отметила мощный "выстрел" украинки в поединке против сербки Ольги Данилович. При счете 5:5 (15:15) во втором сете Свитолина пробила точно в левую от соперницы часть корта, максимально близко к линии, и завершила розыгрыш в свою пользу.
Svitolina STRIKES- wta (@WTA) 7 мая 2025 г.
Победителем броска месяца за апрель становится.... @ElinaSvitolina!
Представлено @CorpayFX pic.twitter.com/UXNjXnHjco
Этот матч стал для украинки победным на турнире во французском Руане. Она обыграла Данилович в двух сетах и получила первый трофей за два последних сезона и 18-й в карьере. Также во Франции украинка продолжила свою серию победных матчей, которую затем на "тысячнике" в испанском Мадриде довела до 11 матчей подряд.
Всего WTA выбрала семь ударов, которые претендовали на звание лучшего в апреле. Среди конкуренток Свитолиной были - Пейтон Стернс (США), Юли Нимайер (Германия), Катержина Синякова (Чехия), "нейтральные" Арина Соболенко и Мирра Андреева, а также пара Кэролайн Доулгайд и Дезире Кравчик (США).
Но по итогам голосования первенство отдали первой ракетке Украины.
Это уже второе подряд признание для отечественных теннисисток. В марте ударом месяца WTA назвала эффектный эйс Марты Костюк, выполненный из-под руки в матче против "нейтральной" россиянки Анны Блинковой.
Ранее сообщили, с кем сыграют Свитолина, Костюк и Ястремская на турнире WTA 1000 в Риме.
А экс-чемпион мира по боксу Джошуа рассказал о намерении посетить Украину.