RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чтобы выжить и выстоять. Ермак призвал увеличить производство вооружения

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Современным демократическим странам следует нарастить объем производства вооружения уже сейчас, поскольку борьба против диктатуры вряд ли завершится с победой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Наша цель - восстановить границы 1991 года. Но на этом борьба демократий против агрессивной диктатуры, скорее всего, не закончится. Чтобы выжить и выстоять, демократии должны мобилизоваться сейчас. Нужно развивать устойчивость. Необходимо увеличить объемы оборонного производства", - написал он.

Напомним, сегодня в Бухаресте начнется двухдневный саммит НАТО, на котором соберутся главы МИД стран Альянса и обсудят долгосрочную поддержку Украины.

Отметим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также призвал страны Альянса срочно нарастить производство вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакВойна России против Украины