О чем спросить мастера маникюра, чтобы небольшой порез не стоил вам здоровья

Каждая женщина, посещающая мастера маникюра, хоть раз выходила от него с порезанным пальцем. И почти каждая при этом втайне волновалась и даже злилась, не заразили ли ее какой-нибудь инфекцией. В то же время немногие клиентки нейл-студий решаются прямо спросить, гарантирует ли мастер безопасность процедуры, как обрабатываются инструменты, какому количеству людей за день этими щипцами, ножницами или насадками уже сделан маникюр.

О том, какие инфекции можно подхватить ради ухоженных ногтей, а также о вопросах, которые стоит задать мастеру до начала процедуры, РБК-Украина рассказала врач-инфекционист Анастасия Лишневская.

Риск vs красота. Стоит ли рисковать?

Люди подхватывают инфекции тремя способами:

воздушно-капельным путем;

через слизистые оболочки;

через кровь.

Поскольку большинство инструментов для маникюра и педикюра могут проникать в кожный покров и повреждать сосуды, путем заражения является третий, то есть через кровь.

А перечень заболеваний, которыми клиенты рискуют заразиться без должной обработки инструментов, достаточно серьезный.

Онихомикоз (грибок на ногтях)

Стать носителем грибка, но при этом иметь модный маникюр - сомнительное удовольствие. Да и о красоте вскоре придется забыть. Постепенно ногтевая пластина начнет изменять цвет и отслаиваться. Хорошая новость только в том, что грибок лечится.

Гепатит B

Это заболевание поражает печень и может приводить к циррозу и раку. Для заражения не обязательно, чтобы вам разрезали палец - достаточно даже небольшой ранки, например укола иглой (любители пирсинга и татуировок тоже в зоне риска). При этом хронический гепатит B неизлечим и требует пожизненной терапии, которая направлена только на замедление развития цирроза, рака и увеличение продолжительности жизни.

Гепатит С

Это заболевание печени также может приводить к циррозу и раку. Гепатит С можно полностью вылечить в 95% случаев, но его коварство заключается в том, что он может длительное время протекать бессимптомно. Недаром его называют "ласковым убийцей" - нередко проявления возникают на поздних стадиях, когда печень уже поражена циррозом или онкологическим процессом.

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему, нарушает защитные функции организма, что приводит к беззащитности перед другими инфекциями и заболеваниями. Происходят вторичные инфекционные процессы, формируются новообразования, может развиться СПИД. Впрочем, ВИЧ не устойчив во внешней среде, поэтому вероятность заражения им во время маникюра или педикюра низкая. Однако и такие случаи бывают.

Так что же важно уточнить у мастера?

Следует запомнить главное: инструменты многократного использования недостаточно просто обработать спиртом, хлоргексидином или антисептиком для рук. Для этих инструментов обязательны дезинфекция высокого уровня и стерилизация.

Разница между дезинфекцией и стерилизацией заключается в том, что стерилизация уничтожает все формы бактерий и вирусы, а дезинфекция - лишь некоторые из них (например, она не убивает споры бактерий). Именно поэтому дезинфекция должна предшествовать стерилизации.

Для дезинфекции инструментов мастер маникюра должен использовать:

2% глутаровый альдегид в течение 20 минут при температуре 35°С;

0,55% раствор ортофталевого альдегида;

7,5% раствор перекиси водорода;

7,35% перекиси водорода + 0,23% надуксусная кислота/1% перекись водорода + 0,08% перуксусная кислота;

гипохлорит с содержанием активного хлора более 650-675.

Важный нюанс: перекись водорода разъедает медь, цинк и латунь, а перуксусная кислота и гипохлорит вызывают коррозию металлических изделий. Поэтому маникюрные инструменты для многоразового использования должны быть изготовлены из нержавеющей медицинской стали. Этот материал обладает повышенной стойкостью к коррозии и не повреждается в водной, щелочной и кислотной среде.

После дезинфекции все инструменты должны пройти стерилизацию, которая может быть:

химической (специальные растворы);

физической (сухожаровой шкаф или автоклав);

комбинированной (химическая + физическая).

Перед физической стерилизацией мастер должен поместить инструмент в специальный одноразовый крафт-пакет. Обработка должна длиться не менее 30 минут при температуре более 200°С.

Для химической стерилизации используют 2% глутаровый альдегид, убивающий не только бактерии и грибки, но и вирусы гепатита С, В, ВИЧ, герпесвирусы, споры бактерий. Но инструменты в нем необходимо выдерживать минимум 10 часов при температуре 20-25°С. Именно поэтому набор после предыдущего клиента, который извлекли из раствора через 20 минут, вам не подходит, ведь фактически он не простерилизован.

Поэтому следует уточнять, в надлежащей ли концентрации содержатся вещества в растворах, которые использует мастер, и как долго длилась обработка. А также не стоит стесняться попросить осмотреть крафт-пакет до того, как мастер его откроет. На крафт-пакете должна быть инструкция - не поленитесь ее прочесть. Если стерилизация выполнена правильно, кружочек-маркировка на упаковке изменит цвет.

Что касается пилочек, то они должны быть одноразовыми - качественно их обеззаразить невозможно.

И еще один совет: лучше обходить стороной стойки с экспресс-маникюром в торговых центрах и минисалоны на рынках, где нет даже крана с проточной водой.