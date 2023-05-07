Что запрещено перевозить через границу: список

Следует отметить, что все вещи, перевезенные за границу, будут иметь статус "временно ввезенных" и должны покинуть страну вместе с владельцем.

Категорически запрещено перевозить через границу мясные и молочные изделия, речь идет:

колбасы, сосиски, сало;

сыры, кисломолочные товары, творог;

свежее мясо/молоко.

Также нельзя перевозить более 20 кг рыбы и более 125 г осетринной икры. Для большего объема нужно оформлять специальное разрешение.

Кроме того, действуют ограничения на алкоголь и табак. Украинцам, достигшим 21-летнего возраста, можно перевозить:

крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);

напитки крепостью менее 22,3% об. - до 2 литров на человека;

пиво (до 16 л);

вино (кроме игристого - до 4 л);

две открытые пачки сигарет (можно также взять две закрытые);

сигары (не более 10 шт.);

жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).

Что еще запрещено перевозить

Строго запрещено перевозить определенные лекарственные средства:

препараты с наркотическими, психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;

сильнодействующие лекарственные препараты - только по назначению или рецепту от врача;

лекарства, объемы которых более 500 мл.

Также запрет действует на: