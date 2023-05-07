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Что запрещено перевозить через границу: список

Фото: таможенники объяснили, что нельзя перевозить через границу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам напомнили перечень вещей, которые нельзя перевозить через границу. Среди них мясные продукты, лекарства и оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Следует отметить, что все вещи, перевезенные за границу, будут иметь статус "временно ввезенных" и должны покинуть страну вместе с владельцем.

Категорически запрещено перевозить через границу мясные и молочные изделия, речь идет:

  • колбасы, сосиски, сало;
  • сыры, кисломолочные товары, творог;
  • свежее мясо/молоко.

Также нельзя перевозить более 20 кг рыбы и более 125 г осетринной икры. Для большего объема нужно оформлять специальное разрешение.

Кроме того, действуют ограничения на алкоголь и табак. Украинцам, достигшим 21-летнего возраста, можно перевозить:

  • крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);
  • напитки крепостью менее 22,3% об. - до 2 литров на человека;
  • пиво (до 16 л);
  • вино (кроме игристого - до 4 л);
  • две открытые пачки сигарет (можно также взять две закрытые);
  • сигары (не более 10 шт.);
  • жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).

Что еще запрещено перевозить

Строго запрещено перевозить определенные лекарственные средства:

  • препараты с наркотическими, психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения;
  • сильнодействующие лекарственные препараты - только по назначению или рецепту от врача;
  • лекарства, объемы которых более 500 мл.

Также запрет действует на:

  • любое холодное и пневматическое оружие, огнестрельное оружие и аксессуары к нему;
  • газовые баллончики и взрывчатые вещества;
  • более одной единицы бытовой техники;
  • животных и растения исчезающих видов, а также минералы, считающиеся народным достоянием;
  • яды и ядовитые вещества;
  • наркотические и психотропные вещества;
  • взрывчатые вещества и приспособления;
  • токсические вещества;
  • памятники культуры без разрешения;
  • технику с порнографическими материалами или программным обеспечением без лицензии;
  • любые материалы, призывающие к насилию или расизму.

Напомним, на 16 пунктах пропуска на украинской границе будет введена электронная очередь.

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