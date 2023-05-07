Что запрещено перевозить через границу: список

Украинцам напомнили перечень вещей, которые нельзя перевозить через границу. Среди них мясные продукты, лекарства и оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Следует отметить, что все вещи, перевезенные за границу, будут иметь статус "временно ввезенных" и должны покинуть страну вместе с владельцем.
Категорически запрещено перевозить через границу мясные и молочные изделия, речь идет:
Также нельзя перевозить более 20 кг рыбы и более 125 г осетринной икры. Для большего объема нужно оформлять специальное разрешение.
Кроме того, действуют ограничения на алкоголь и табак. Украинцам, достигшим 21-летнего возраста, можно перевозить:
Строго запрещено перевозить определенные лекарственные средства:
Также запрет действует на:
Напомним, на 16 пунктах пропуска на украинской границе будет введена электронная очередь.
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