Что считается сексуальным домогательством и какое наказание предусмотрено в Украине: разъяснение

Закон Украины №3733-ІХ дополнил Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 173-7, которая вводит административную ответственность за сексуальные домогательства. Сексуальные домогательства определяются как умышленные действия сексуального характера, совершаемые против желания лица, унижающие или оскорбляющие его.
РБК-Украина узнало у адвоката Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Анны Рябухи, что такое сексуальное домогательство и какое наказание предусмотрено в Украине.
Сексуальное домогательство является одним из самых серьезных нарушений прав человека, что наносит значительный ущерб пострадавшим. В Украине правовое регулирование этого явления обеспечивается статьей 173-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Она четко определяет понятие сексуального домогательства, виды таких действий и предусматривает санкции в зависимости от тяжести нарушения.
Статья 173-7 определяет сексуальное домогательство как умышленные действия сексуального характера, совершенные против воли лица. Они могут проявляться в трех формах:
Первое нарушение. За совершение сексуального домогательства впервые предусмотрено:
Повторное нарушение в течение года. Если лицо совершило сексуальное домогательство повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, применяются более строгие меры:
Домогательства в отношении зависимого лица. Особый состав правонарушения предусмотрен для случаев, когда сексуальное домогательство совершено в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от правонарушителя. В таких случаях санкции увеличиваются:
Рассмотрение дел осуществляется административными судами. В качестве доказательств могут использоваться показания пострадавших, свидетелей, переписка, аудио- или видеозаписи. Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней.
Анна Рябуха обращает внимание на то, что Украина постепенно интегрирует международные подходы в борьбу с сексуальными домогательствами. Например, во Франции законодательство предусматривает не только штрафы, но и обязательную компенсацию морального вреда жертвам.
Для усиления эффективности статьи 173-7 КУоАП необходимо:
Напомним, 19 декабря 2024 года в Украине вступил в силу закон, вводящий штрафы за оскорбительные сообщения сексуального содержания, сексуальные домогательства и гендерно обусловленное насилие. Нововведения также направлены на усиление защиты прав детей. РБК-Украина рассказывало, какое наказание предусматривает этот документ.
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