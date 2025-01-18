Что считается сексуальным домогательством и какое наказание предусмотрено в Украине: разъяснение
Закон Украины №3733-ІХ дополнил Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 173-7, которая вводит административную ответственность за сексуальные домогательства. Сексуальные домогательства определяются как умышленные действия сексуального характера, совершаемые против желания лица, унижающие или оскорбляющие его.
РБК-Украина узнало у адвоката Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Анны Рябухи, что такое сексуальное домогательство и какое наказание предусмотрено в Украине.
Сексуальное домогательство является одним из самых серьезных нарушений прав человека, что наносит значительный ущерб пострадавшим. В Украине правовое регулирование этого явления обеспечивается статьей 173-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Она четко определяет понятие сексуального домогательства, виды таких действий и предусматривает санкции в зависимости от тяжести нарушения.
Что такое сексуальное домогательство
Статья 173-7 определяет сексуальное домогательство как умышленные действия сексуального характера, совершенные против воли лица. Они могут проявляться в трех формах:
- вербально – оскорбительные комментарии, непристойные предложения;
- невербально – жесты, физические движения с намеком на сексуальный подтекст;
- через электронные средства – отправка непристойных сообщений, видео или изображений.
Санкции за нарушение
Первое нарушение. За совершение сексуального домогательства впервые предусмотрено:
- штраф от 80 до 160 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1360 гривен до 2720 гривен, учитывая, что необлагаемый минимум составляет 17 гривен);
- общественные работы сроком от 20 до 40 часов – пострадавший может быть привлечен к общественно полезным работам, которые осуществляются под наблюдением уполномоченных органов;
- исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка – отчисленные средства направляются в государственный бюджет.
Повторное нарушение в течение года. Если лицо совершило сексуальное домогательство повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, применяются более строгие меры:
- штраф от 160 до 280 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2720 гривен до 4760 гривен);
- общественные работы сроком от 40 до 60 часов – это могут быть мероприятия по благоустройству населенных пунктов или помощь социальным учреждениям;
- исправительные работы сроком от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка.
- административный арест сроком до 15 суток – это крайняя мера, применяемая в случаях, когда штраф или другие виды наказаний признаны недостаточными для исправления лица.
Домогательства в отношении зависимого лица. Особый состав правонарушения предусмотрен для случаев, когда сексуальное домогательство совершено в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от правонарушителя. В таких случаях санкции увеличиваются:
- максимальный размер штрафа составляет 280 необлагаемых минимумов доходов граждан (4760 гривен);
- общественные работы до 60 часов;
- исправительные работы до двух месяцев;
- административный арест обязателен при особо тяжких обстоятельствах.
Доказательная база и обжалование
Рассмотрение дел осуществляется административными судами. В качестве доказательств могут использоваться показания пострадавших, свидетелей, переписка, аудио- или видеозаписи. Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней.
Анна Рябуха обращает внимание на то, что Украина постепенно интегрирует международные подходы в борьбу с сексуальными домогательствами. Например, во Франции законодательство предусматривает не только штрафы, но и обязательную компенсацию морального вреда жертвам.
Для усиления эффективности статьи 173-7 КУоАП необходимо:
- увеличить размеры штрафов, учитывая экономическую ситуацию;
- ввести обязательную реституцию морального вреда пострадавшим;
- создать образовательные программы для повышения осведомленности о проблеме;
- расширить систему поддержки для жертв, включая юридическую и психологическую помощь.
Напомним, 19 декабря 2024 года в Украине вступил в силу закон, вводящий штрафы за оскорбительные сообщения сексуального содержания, сексуальные домогательства и гендерно обусловленное насилие. Нововведения также направлены на усиление защиты прав детей. РБК-Украина рассказывало, какое наказание предусматривает этот документ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.