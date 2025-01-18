Что считается сексуальным домогательством и какое наказание предусмотрено в Украине: разъяснение

Закон Украины №3733-ІХ дополнил Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 173-7, которая вводит административную ответственность за сексуальные домогательства. Сексуальные домогательства определяются как умышленные действия сексуального характера, совершаемые против желания лица, унижающие или оскорбляющие его.

РБК-Украина узнало у адвоката Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Анны Рябухи, что такое сексуальное домогательство и какое наказание предусмотрено в Украине.

Сексуальное домогательство является одним из самых серьезных нарушений прав человека, что наносит значительный ущерб пострадавшим. В Украине правовое регулирование этого явления обеспечивается статьей 173-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Она четко определяет понятие сексуального домогательства, виды таких действий и предусматривает санкции в зависимости от тяжести нарушения.

Что такое сексуальное домогательство

Статья 173-7 определяет сексуальное домогательство как умышленные действия сексуального характера, совершенные против воли лица. Они могут проявляться в трех формах:

вербально – оскорбительные комментарии, непристойные предложения;

– оскорбительные комментарии, непристойные предложения; невербально – жесты, физические движения с намеком на сексуальный подтекст;

– жесты, физические движения с намеком на сексуальный подтекст; через электронные средства – отправка непристойных сообщений, видео или изображений.

Санкции за нарушение

Первое нарушение. За совершение сексуального домогательства впервые предусмотрено:

штраф от 80 до 160 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1360 гривен до 2720 гривен, учитывая, что необлагаемый минимум составляет 17 гривен);

общественные работы сроком от 20 до 40 часов – пострадавший может быть привлечен к общественно полезным работам, которые осуществляются под наблюдением уполномоченных органов;

исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка – отчисленные средства направляются в государственный бюджет.

Повторное нарушение в течение года. Если лицо совершило сексуальное домогательство повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, применяются более строгие меры:

штраф от 160 до 280 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2720 гривен до 4760 гривен);

общественные работы сроком от 40 до 60 часов – это могут быть мероприятия по благоустройству населенных пунктов или помощь социальным учреждениям;

исправительные работы сроком от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка.

административный арест сроком до 15 суток – это крайняя мера, применяемая в случаях, когда штраф или другие виды наказаний признаны недостаточными для исправления лица.

Домогательства в отношении зависимого лица. Особый состав правонарушения предусмотрен для случаев, когда сексуальное домогательство совершено в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от правонарушителя. В таких случаях санкции увеличиваются:

максимальный размер штрафа составляет 280 необлагаемых минимумов доходов граждан (4760 гривен);

общественные работы до 60 часов;

исправительные работы до двух месяцев;

административный арест обязателен при особо тяжких обстоятельствах.

Доказательная база и обжалование

Рассмотрение дел осуществляется административными судами. В качестве доказательств могут использоваться показания пострадавших, свидетелей, переписка, аудио- или видеозаписи. Постановление суда может быть обжаловано в течение 10 дней.

Анна Рябуха обращает внимание на то, что Украина постепенно интегрирует международные подходы в борьбу с сексуальными домогательствами. Например, во Франции законодательство предусматривает не только штрафы, но и обязательную компенсацию морального вреда жертвам.

Для усиления эффективности статьи 173-7 КУоАП необходимо: