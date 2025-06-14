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Что происходит с телом после смерти: эта видеосимуляция шокировала сеть

Суббота 14 июня 2025 21:20
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Что происходит с телом после смерти: эта видеосимуляция шокировала сеть Видео показывает страшную правду о теле после смерти (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Что происходит с телом после смерти - вопрос, о котором большинство из нас предпочитает не задумываться. Но реалистичная видеосимуляция, стремительно набирающая просмотры в сети, заставила людей посмотреть на эту неизбежность иначе - и у некоторых вызвала настоящий шок.

РБК-Украина предлагает посмотреть пять основных стадий распада тела, которые продемонстрированы в симуляции от Zack D. Films на YouTube.

Стадия первая: аутолиз

"После захоронения большинство крови оседает в тех частях тела, которые ближе к земле, что вызывает появление фиолетовых и красных пятен на коже", - говорится в видео.

Это и есть этап аутолиза, который начинается сразу после смерти. Ферменты тела начинают расщеплять ткани, тело холодеет (это называется algor mortis).

Мышцы также затвердевают (это явление известно как rigor mortis), а кожа начинает менять цвет.

Что происходит с телом после смерти: эта видеосимуляция шокировала сеть

Аутолиз - первая стадия разложения тела (YouTube/@zackdfilms)

Стадия вторая: вздутие

Через три-пять дней после смерти начинается стадия вздутия. Она вызвана бактериями и ферментами, активными во время аутолиза.

Газы накапливаются в теле, особенно в области живота, вызывая заметное вздутие. Тело приобретает зеленоватый цвет, в некоторых случаях из него могут вытекать жидкости.

Стадия третья: активный распад

Это примерно 5-11 день после смерти. Ткани и внутренние органы начинают разлагаться и разжижаться.

"Все органы и мягкие ткани, включая глаза, разжижаются", - говорится в симуляции.

Когда мягкие ткани полностью разлагаются, остаются только волосы, кости, хрящи и другие побочные продукты распада.

Именно на этом этапе тело теряет наибольшую массу. Жидкость, выходящая наружу, может вызывать сморщивание или разрывы кожи.

Что происходит с телом после смерти: эта видеосимуляция шокировала сеть

На четвертом этапе кожа начинает отпадать (YouTube/@zackdfilms)

Стадия четвертая: активный распад

На 10-25 день тело переходит в стадию активного распада. Большинство массы уже исчезло, скорость разложения снижается.

Мягкие ткани продолжают разрушаться. В этот момент может наблюдаться так называемое слизывание кожи - когда кожа буквально сползает с костей.

Стадия пятая: скелетизация

Этот этап обозначает завершение активного распада. Он может наступить через несколько недель или даже лет после смерти.

Здесь все просто: остается только скелет, а ногти и зубы выпадают вследствие разложения мягких тканей.

Среда имеет большое значение для темпа скелетизации.

"Горячие, сухие условия ускоряют разрушение, тогда как прохладные, влажные - замедляют. Повторные циклы увлажнения и высыхания могут вызвать расслоение и трещины на поверхности костей", - объясняется в блоге Trauma Services.

Реакция людей на это видео

Ролик стал вирусным из-за реалистичного воспроизведения процессов, которые обычно остаются без внимания.

В комментариях к видео пользователи пишут, что "это одна из причин, почему люди боятся смерти".

"Печально осознавать, что сколько бы ты ни ухаживал за своей кожей - со временем она все равно разложится. Ничто не вечно", - написал один пользователь под видео.

Но некоторые реагируют с черным юмором.

"Бро просто дал нам трейлер будущего", - пошутил один из комментаторов.

Однако по словам ученых, видео создано не для запугивания, а как образовательный материал, помогающий лучше понять биологические процессы после смерти.

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При написании материала использовались такие источники: Trauma Services Blog, EXIT Biohazard, Mirror UK.

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