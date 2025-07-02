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Что с вами будет, если ядерная бомба взорвется на расстоянии 2 километров: жуткая симуляция

Среда 02 июля 2025 18:15
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Что с вами будет, если ядерная бомба взорвется на расстоянии 2 километров: жуткая симуляция Что будет с человеком, если взорвется ядерная бомба на расстоянии 2 километра (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Призрак ядерной угрозы снова висит в воздухе, и многие задумываются, что же на самом деле произойдет, если эта страшная кнопка будет нажата. Мы видели множество симуляций о влиянии ядерных ударов на города, но что ядерная бомба сделает именно с человеческим телом? Ответ на этот вопрос дает жуткая, но поучительная симуляция.

Что может произойти с вашим телом, если ядерная бомба взорвется на расстоянии 2 километров, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео Atomic Marvel.

Ожоги, взрывы и испарения

Эта мрачная симуляция, созданная Atomic Marvel, использует ядерный тест Тринити 1945 года в качестве примера.

Она размещает гипотетического человека, назовем его "Мистер Мышца" (из-за отсутствия кожи на визуализации), на разных расстояниях от эпицентра взрыва, наглядно демонстрируя ужасные последствия.

Давайте рассмотрим, что происходит с человеческим телом на разных дистанциях:

От 1,27 км до 3,27 км:

Если вы находитесь на таком расстоянии, вам грозит ослепление, ожоги второй степени и обожженная сетчатка.

Возможна временная или постоянная потеря слуха.

Согласно отчету Проекта превентивной обороны, ядерная бомба мощностью в десять килотонн, сброшенная на Вашингтон, вызвала бы серьезные травмы или смерть 50% населения в радиусе двух миль из-за взрыва, ожогов и радиации.

От 600 м до 1,27 км:

На этом расстоянии риски возрастают: ожоги третьей степени, разрыв барабанных перепонок и сотрясение мозга.

Ударная волна мгновенно собьет человека с ног.

От 350 м до 600 м:

Удар будет смертельным. Жертвы получат ожоги четвертой степени, разрывы внутренних органов, многочисленные кровоизлияния и коллапс легких.

Ударная волна отбросит тело с невероятной скоростью - до 800 км/ч (500 миль/ч).

От 200 м до 350:

Здесь "Мистер Мышца" оказывается в непосредственной близости от огненного шара.

Любой человек в этой зоне будет мгновенно испепелен, прежде чем взрывная волна расчленит остатки тела.

Нулевая точка (эпицентр взрыва):

В самом огненном шаре человек просто мгновенно испаряется, превращаясь "из биологии в физику", как метко заметил один из комментаторов.

Что же делать в случае ядерного взрыва?

Главный вывод симуляции является потрясающим, но логичным: лучшее место для пребывания в случае ядерного взрыва - это другая сторона планеты.

Если же это невозможно, симуляция предлагает жуткую альтернативу: лучше, чтобы бомба попала непосредственно в вас.

Мгновенное испарение является "лучшим" вариантом, чем долговременные и невыносимые травмы от радиационного отравления, которые постигнут тех, кто выжил на большем расстоянии от эпицентра. Этот взгляд, хотя и ужасный, подчеркивает разрушительную силу ядерного оружия.

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