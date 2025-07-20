Что такое планетарная диета, которая спасает жизнь: что на ней есть и почему ее советуют ученые со всего мира

Сегодня все больше людей задумываются не только о собственном здоровье, но и о благополучии планеты. Именно поэтому ученые предложили планетарную диету - революционную систему питания, которая, по их словам, может спасти миллионы жизней и остановить экологическую катастрофу.
Что нужно знать об этом способе питания и его влиянии на организм - читайте в материале РБК-Украина.
Планетарную диету (Planetary Health Diet) разработали специалисты из Гарвардского университета и фонд EAT. Ее цель - сохранить здоровье человека и уменьшить влияние питания на окружающую среду, в частности выбросы парниковых газов, вырубку лесов и загрязнение почв.
Это не жесткий запрет или быстрый способ похудения. Планетарная диета - баланс между растительной пищей и минимальным потреблением животных продуктов. Она подходит людям любого возраста, способствует профилактике диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже некоторых видов рака.
Овощи и фрукты - основа рациона (более 50% объема тарелки).
Бобовые (чечевица, нут, фасоль) - главный источник белка.
Цельнозерновые продукты (рожь, овес, бурый рис).
Орехи и семена - полезные жиры и белки.
Растительные масла - вместо сливочного масла.
Рыба и птица - лишь изредка, в небольших количествах.
Молочные продукты - в ограниченном количестве.
Красное мясо - не чаще одного раза в неделю (максимум 14 г в день).
обработанное мясо (колбасы, сосиски);
сахар, сладости;
белый хлеб, макароны из белой муки;
газированные напитки;
фастфуд.
По оценкам экспертов, переход на планетарную диету может спасти до 11 миллионов человек ежегодно, снизить количество хронических болезней и уменьшить вред для экологии. Производство мяса, например, вызывает значительные выбросы CO₂, расходует много воды и ресурсов.
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В материале использованы следующие источники: The American Journal of Clinical Nutrition, Medical News, Health.