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Что такое планетарная диета, которая спасает жизнь: что на ней есть и почему ее советуют ученые со всего мира

Фото: Как питаться на планетарной диете (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Сегодня все больше людей задумываются не только о собственном здоровье, но и о благополучии планеты. Именно поэтому ученые предложили планетарную диету - революционную систему питания, которая, по их словам, может спасти миллионы жизней и остановить экологическую катастрофу.

Что нужно знать об этом способе питания и его влиянии на организм - читайте в материале РБК-Украина.

Что нам известно о планетарной диете

Планетарную диету (Planetary Health Diet) разработали специалисты из Гарвардского университета и фонд EAT. Ее цель - сохранить здоровье человека и уменьшить влияние питания на окружающую среду, в частности выбросы парниковых газов, вырубку лесов и загрязнение почв.

Это не жесткий запрет или быстрый способ похудения. Планетарная диета - баланс между растительной пищей и минимальным потреблением животных продуктов. Она подходит людям любого возраста, способствует профилактике диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже некоторых видов рака.

Чем питаться на планетарной диете

  • Овощи и фрукты - основа рациона (более 50% объема тарелки).

  • Бобовые (чечевица, нут, фасоль) - главный источник белка.

  • Цельнозерновые продукты (рожь, овес, бурый рис).

  • Орехи и семена - полезные жиры и белки.

  • Растительные масла - вместо сливочного масла.

  • Рыба и птица - лишь изредка, в небольших количествах.

  • Молочные продукты - в ограниченном количестве.

  • Красное мясо - не чаще одного раза в неделю (максимум 14 г в день).

Что нужно ограничить на планетарной диете?

  • обработанное мясо (колбасы, сосиски);

  • сахар, сладости;

  • белый хлеб, макароны из белой муки;

  • газированные напитки;

  • фастфуд.

По оценкам экспертов, переход на планетарную диету может спасти до 11 миллионов человек ежегодно, снизить количество хронических болезней и уменьшить вред для экологии. Производство мяса, например, вызывает значительные выбросы CO₂, расходует много воды и ресурсов.

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В материале использованы следующие источники: The American Journal of Clinical Nutrition, Medical News, Health.

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