Что такое планетарная диета, которая спасает жизнь: что на ней есть и почему ее советуют ученые со всего мира

Что нам известно о планетарной диете

Планетарную диету (Planetary Health Diet) разработали специалисты из Гарвардского университета и фонд EAT. Ее цель - сохранить здоровье человека и уменьшить влияние питания на окружающую среду, в частности выбросы парниковых газов, вырубку лесов и загрязнение почв.

Это не жесткий запрет или быстрый способ похудения. Планетарная диета - баланс между растительной пищей и минимальным потреблением животных продуктов. Она подходит людям любого возраста, способствует профилактике диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже некоторых видов рака.

Чем питаться на планетарной диете

Овощи и фрукты - основа рациона (более 50% объема тарелки).

Бобовые (чечевица, нут, фасоль) - главный источник белка.

Цельнозерновые продукты (рожь, овес, бурый рис).

Орехи и семена - полезные жиры и белки.

Растительные масла - вместо сливочного масла.

Рыба и птица - лишь изредка, в небольших количествах.

Молочные продукты - в ограниченном количестве.

Красное мясо - не чаще одного раза в неделю (максимум 14 г в день).

Что нужно ограничить на планетарной диете?

обработанное мясо (колбасы, сосиски);

сахар, сладости;

белый хлеб, макароны из белой муки;

газированные напитки;

фастфуд.

По оценкам экспертов, переход на планетарную диету может спасти до 11 миллионов человек ежегодно, снизить количество хронических болезней и уменьшить вред для экологии. Производство мяса, например, вызывает значительные выбросы CO₂, расходует много воды и ресурсов.