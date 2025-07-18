Что такое хроническая венозная недостаточность, которую обнаружили у Дональда Трампа

Что такое хроническая венозная недостаточность?

Хроническая венозная недостаточность - это состояние, при котором вены в ногах не способны эффективно перекачивать кровь обратно к сердцу. Это происходит потому, что клапаны внутри вен, которые обычно препятствуют обратному оттоку крови, ослабевают или повреждаются. Как следствие, кровь застаивается в нижних конечностях, что приводит к постоянным симптомам.

Распространенные симптомы включают:

Отеки ног и лодыжек

Боль или ощущение тяжести или тяжести

Изменения кожи (обесцвечивание, сухость, язвы)

Выраженные варикозные вены

Ночные судороги или постоянный зуд

Насколько серьезно состояние Трампа?

Хотя диагноз может звучать тревожно, хроническая венозная недостаточность не является непосредственно опасной для жизни, если ее правильно лечить. Однако, если оставить ее без лечения, она может привести к осложнениям, таким как венозные язвы или тромбоз.

Источники, близкие к медицинской команде Трампа, сообщили, что состояние было обнаружено во время планового осмотра, и что бывший президент уже начал лечение, включающее компрессионную терапию, изменения образа жизни и, возможно, амбулаторные процедуры для улучшения кровотока.

Кто находится в зоне риска?

ХВН чаще встречается у людей старше 50 лет, особенно у тех, кто имеет семейную историю, ожирение, несколько беременностей или работу, что требует длительного стояния или сидения. В возрасте 79 лет Дональд Трамп подпадает под категорию высокого риска.

По данным Общества сосудистой хирургии, до 40% взрослого населения США могут иметь определенную степень хронической венозной недостаточности.

Какие методы лечения доступны?

Лечение зависит от тяжести состояния, но обычно включает:

Компрессионные чулки (с градуированной компрессией)

Поднятие ног

Регулярные физические упражнения

Медицинские процедуры, такие как склеротерапия, лазерная абляция или хирургическое вмешательство в более тяжелых случаях.

При надлежащем лечении многие люди живут нормальной, активной жизнью - это, похоже, является целью в случае Трампа, особенно учитывая его длительную политическую деятельность.

Хотя диагноз Дональда Трампа по хронической венозной недостаточности вызвал беспокойство среди его сторонников, медицинские эксперты соглашаются, что это управляемое состояние при надлежащем лечении.