Что такое экстренный чемодан и как его подготовить: инструкция

Экстренный чемодан обычно выглядит как прочный и удобный рюкзак объемом от 25 литров, в который помещаются основные средства выживания: одежда, предметы гигиены, лекарства, инструменты, средства защиты и продукты питания.

Все вещи должны быть новыми, регулярно обновляться и не использоваться в повседневной жизни. Такой чемодан предназначен для быстрой эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - землетрясения, наводнения, пожара, ухудшения криминогенной ситуации или боевых действий. Важно равномерно распределить груз, а рюкзак с дополнительным нижним отделением ("подвалом") облегчит доступ к вещам.

Для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям следует иметь при себе следующие предметы:

копии важных документов в герметичном пакете;

кредитные карты и небольшую сумму наличных, чтобы иметь запас финансов;

дубликаты ключей от вашего жилья и транспортного средства;

карту местности с информацией о контактных способах и условленное место встречи для вашей семьи;

средства коммуникации, такие как компактный радиоприемник с доступом к ультракоротким и коротким волнам (вместе с запасными батарейками, если они нужны);

фонарик (лучше несколько) и запасные батарейки к нему, туристические спички, зажигалку, свечи;

компас, часы (желательно водонепроницаемые);

многофункциональный инструмент с ножом, шилом, пилой, отверткой, ножницами и т.д;

нож, топор и средства для подачи сигналов;

несколько мешков для мусора на 120 литров, которые могут служить альтернативой палатки или тента, если их разрезать;

рулон широкого скотча;

упаковку презервативов, которые могут выполнять различные функции, такие как защита от влаги для спичек и зажигалок, создание жгута для остановки кровотечения, надежное закупоривание емкостей от насекомых и песка, а также для переноски воды;

синтетический шнур толщиной 4-5 мм и длиной около 20 метров;

блокнот и карандаш;

нитки и иглы для ремонта;

аптечку первой помощи, которая должна содержать бинты, лейкопластырь, вату, йод, активированный уголь для детоксикации, парацетамол для снижения температуры, обезболивающее (пенталгин), средство от аллергии (супрастин), лекарство от диареи (иммодиум), фталазол для борьбы с инфекциями желудка, капли для глаз (альбуцид), жгут, шприцы и другие необходимые медицинские материалы.

Также важно взять с собой сменную одежду, компактную палатку, полиуретановый коврик для сна, спальный мешок (если есть возможность разместить его), средства личной гигиены, необходимые вещи для детей, если они нужны, посуду, запас еды на несколько дней и запас питьевой воды на 1-2 дня, которую стоит периодически обновлять.

Пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, а также дети имеют дополнительные потребности. При необходимости этот перечень может быть дополнен и скорректирован в соответствии с обстоятельствами. По опыту, общий вес «тревожного рюкзака» не должен превышать 50 килограммов.