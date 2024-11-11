Что такое экстренный чемодан и как его подготовить: инструкция

Экстренный чемодан - это набор самых необходимых вещей и документов, которые готовят на случай чрезвычайной ситуации, чтобы быстро покинуть дом. Он важен, ведь обеспечивает минимальный запас ресурсов для выживания и помогает оставаться готовым к любым непредвиденным обстоятельствам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
Экстренный чемодан обычно выглядит как прочный и удобный рюкзак объемом от 25 литров, в который помещаются основные средства выживания: одежда, предметы гигиены, лекарства, инструменты, средства защиты и продукты питания.
Все вещи должны быть новыми, регулярно обновляться и не использоваться в повседневной жизни. Такой чемодан предназначен для быстрой эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - землетрясения, наводнения, пожара, ухудшения криминогенной ситуации или боевых действий. Важно равномерно распределить груз, а рюкзак с дополнительным нижним отделением ("подвалом") облегчит доступ к вещам.
Для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям следует иметь при себе следующие предметы:
Также важно взять с собой сменную одежду, компактную палатку, полиуретановый коврик для сна, спальный мешок (если есть возможность разместить его), средства личной гигиены, необходимые вещи для детей, если они нужны, посуду, запас еды на несколько дней и запас питьевой воды на 1-2 дня, которую стоит периодически обновлять.
Пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, а также дети имеют дополнительные потребности. При необходимости этот перечень может быть дополнен и скорректирован в соответствии с обстоятельствами. По опыту, общий вес «тревожного рюкзака» не должен превышать 50 килограммов.
Напомним, РБК-Украина также рассказывала о том, как действовать, если попали под завал.
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