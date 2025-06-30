Что сдерживает ученых? ВОЗ обнародовала новые данные о происхождении COVID-19

Кто подготовил отчет по SARS-CoV-2

Обновленный отчет о происхождении вируса SARS-CoV-2, ответственного за пандемию COVID-19, подготовила Научно-консультативная группа ВОЗ по вопросам происхождения новых патогенов (SAGO).

В ее состав вошло 27 независимых международных многопрофильных экспертов.

Генеральный директор ВОЗ, доктор Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил каждого из них за то, что они "посвятили свое время и опыт этому очень важному научному делу на протяжении более трех лет".

Согласно отчету, "SAGO углубила понимание происхождения COVID-19", однако "значительная часть информации, необходимой для полной оценки всех гипотез, не была предоставлена".

Стоит отметить, что первоначальные выводы и рекомендации SAGO были опубликованы в отчете еще от 9 июня 2022 года. Недавний отчет обновил оценку экспертов на основе:

рецензируемых научных статей и обзоров;

доступной неопубликованной информации;

полевых исследований;

интервью и других отчетов (включая выводы аудита, правительственные отчеты и даже отчеты разведки).

Уточняется, что опубликованный SAGO отчет стал результатом более полусотни заседаний в различных форматах, а также брифингов с исследователями, учеными, журналистами и т.д.

Что мешает окончательным выводам экспертов

В рамках своей работы, SAGO рассмотрела все основные гипотезы появления COVID-19 и имеющиеся насчет его происхождению доказательства.

Эксперты отметили определенный прогресс в понимании возможного возникновения вируса, однако отметили: критически важная информация так и не была предоставлена Китаем для полной оценки ситуации (ведь именно там SARS-CoV-2 впервые начал быстро распространяться).

"По состоянию на сейчас все гипотезы должны оставаться на столе - включая зоонозное распространение (передачу заболевания от животных к человеку, - Ред.) и утечку данных из лаборатории", - отметил гендиректор ВОЗ.

Он объяснил, что ни одну из гипотез происхождения вируса окончательно отвергать пока нельзя, поскольку экспертам до сих пор не хватает информации для этого.

"Мы продолжаем обращаться к Китаю и любой другой стране, которая имеет информацию о происхождении COVID-19, с просьбой - открыто поделиться этими данными в интересах защиты мира от будущих пандемий", - подчеркнул Гебрейесус.

Согласно отчету (и на фоне отсутствия доступа ко всей необходимой информации), имеющиеся доказательства пока склоняют экспертов к версии о зоонозном распространении - непосредственной передаче вируса человеку от летучих мышей, или же через промежуточного носителя.

В то же время для получения полной картины ВОЗ в очередной раз просит Китай предоставить информацию:

о генетических последовательностях первых больных (в начале пандемии COVID-19);

о животных, которых продают на рынках в городе Ухань (ведь некоторые данные свидетельствуют о вероятной передаче вируса человеку от животных);

о работах, которые выполнялись в лабораториях Уханя, и условиях их биобезопасности (ведь еще одна из версий происхождения болезни - утечка из лаборатории).

Отмечается, что на сегодня Китай до сих пор не поделился этой информацией ни с SAGO, ни с ВОЗ.

"В отчете указано, что это - не только научная работа. Это - моральный и этический императив", - отметила руководительница группы ученых, доктор Мариетджи Вентер.

По ее словам, "понимание происхождения SARS-CoV-2 и того, как он вызвал пандемию, необходимо для того, чтобы помочь предотвратить будущие пандемии, спасти жизни и средства к существованию, а также уменьшить глобальные страдания".