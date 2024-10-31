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Что стало причиной вспышки кишечной палочки в McDonald's: известно о почти 100 пострадавших

Фото: гамбургер в McDonald's (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) выявили причины вспышки кишечной палочки, в результате которой заболели 90 человек в 13 штатах США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Оказалось, что нарезанный лук, используемый в гамбургерах Quarter Pounder в ресторанах McDonald's, и повлек за собой масштабное заражение.

Этот лук был поставлен компанией Taylor Farms, которая уже отозвала несколько партий своей продукции с завода в Колорадо.

Напомним, что вспышку впервые зафиксировали 22 октября, а расследование подтвердило, что зараженный лук неоднократно поставлялся в рестораны McDonald's в пострадавших регионах.

По состоянию на 30 октября 27 человек были госпитализированы, один пациент скончался. Федеральное управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) начало инспекцию на заводах производителей лука, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Компания McDonald's временно изъяла гамбургеры Quarter Pounder из меню в части ресторанов, однако планирует возобновить продажу после завершения расследования.

Также генеральный директор компании Крис Кэмпчински принес извинения клиентам и заверил в безопасности блюд в McDonald's.

Сеть McDonald's не в каждой стране мира. В нашем материале вы можете узнать страны, где всемирно известная компания еще не открыла ни одного ресторана.

Ранее мы рассказывали о том, почему сеть McDonald's еще не открылась в Харькове.

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