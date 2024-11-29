RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Что делать в случае ДТП: в полиции объяснили алгоритм действий и обязательно ли им звонить

Переставлять машину после ДТП на другое место нельзя (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В патрульной полиции Киева рассказали, как водителям нужно действовать в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Что делать в случае попадания в ДТП

Согласно информации патрульной полиции, в случае попадания в ДТП нужно, прежде всего:

  • выяснить, есть ли травмированные в результате дорожно-транспортного происшествия
  • если пострадавшие есть - необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей
  • если пострадавшие отсутствуют - включить аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставить знак аварийной остановки

Нельзя после ДТП переставлять автомобиль на другое место.

"Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия", - объяснили правоохранители.

После этого нужно сообщить о событии на спецлинию "112" и предоставить следующие сведения:

  • точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие
  • есть ли потерпевшие (если есть, то сколько и в каком они состоянии)
  • марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения

Еще один способ оформления ДТП - воспользоваться европротоколом, но при условии, если:

  • отсутствуют травмированные или погибшие
  • не причинен материальный ущерб третьим лицам
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования
  • между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии
  • сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн

"При отсутствии хотя бы одного из указанных условий - вызов полиции обязателен", - подчеркнули в патрульной полиции и напомнили, что залог безопасной поездки - соблюдение правил дорожного движения.

Публикация патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Для чего нужен европротокол

Напомним, что европротокол - это специальный бланк сообщения о наступлении ДТП, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, а затем предоставляется страховщику - для подтверждения ДТП.

То есть европротокол позволяет оформить ДТП без вызова полиции и обеспечивает возможность получения возмещения от страховой компании потерпевшим лицом.

После оформления европротокола водители имеют право покинуть место ДТП и освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за ДТП.

Читайте также, какой штраф за нарушение ПДД могут выписать пешеходам в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПНациональная полицияАвтомобильное движениеСоветы водителям