Что делать в случае ДТП: в полиции объяснили алгоритм действий и обязательно ли им звонить

В патрульной полиции Киева рассказали, как водителям нужно действовать в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
Согласно информации патрульной полиции, в случае попадания в ДТП нужно, прежде всего:
Нельзя после ДТП переставлять автомобиль на другое место.
"Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия", - объяснили правоохранители.
После этого нужно сообщить о событии на спецлинию "112" и предоставить следующие сведения:
Еще один способ оформления ДТП - воспользоваться европротоколом, но при условии, если:
"При отсутствии хотя бы одного из указанных условий - вызов полиции обязателен", - подчеркнули в патрульной полиции и напомнили, что залог безопасной поездки - соблюдение правил дорожного движения.
Публикация патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, что европротокол - это специальный бланк сообщения о наступлении ДТП, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, а затем предоставляется страховщику - для подтверждения ДТП.
То есть европротокол позволяет оформить ДТП без вызова полиции и обеспечивает возможность получения возмещения от страховой компании потерпевшим лицом.
После оформления европротокола водители имеют право покинуть место ДТП и освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за ДТП.
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