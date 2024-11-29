Что делать в случае ДТП: в полиции объяснили алгоритм действий и обязательно ли им звонить
В патрульной полиции Киева рассказали, как водителям нужно действовать в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
Что делать в случае попадания в ДТП
Согласно информации патрульной полиции, в случае попадания в ДТП нужно, прежде всего:
- выяснить, есть ли травмированные в результате дорожно-транспортного происшествия
- если пострадавшие есть - необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей
- если пострадавшие отсутствуют - включить аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставить знак аварийной остановки
Нельзя после ДТП переставлять автомобиль на другое место.
"Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия", - объяснили правоохранители.
После этого нужно сообщить о событии на спецлинию "112" и предоставить следующие сведения:
- точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие
- есть ли потерпевшие (если есть, то сколько и в каком они состоянии)
- марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения
Еще один способ оформления ДТП - воспользоваться европротоколом, но при условии, если:
- отсутствуют травмированные или погибшие
- не причинен материальный ущерб третьим лицам
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии
- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн
"При отсутствии хотя бы одного из указанных условий - вызов полиции обязателен", - подчеркнули в патрульной полиции и напомнили, что залог безопасной поездки - соблюдение правил дорожного движения.
Публикация патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Для чего нужен европротокол
Напомним, что европротокол - это специальный бланк сообщения о наступлении ДТП, который заполняется водителями-участниками ДТП на месте аварии, а затем предоставляется страховщику - для подтверждения ДТП.
То есть европротокол позволяет оформить ДТП без вызова полиции и обеспечивает возможность получения возмещения от страховой компании потерпевшим лицом.
После оформления европротокола водители имеют право покинуть место ДТП и освобождаются от административной ответственности, предусмотренной за ДТП.
Читайте также, какой штраф за нарушение ПДД могут выписать пешеходам в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.