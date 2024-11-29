Что делать в случае ДТП: в полиции объяснили алгоритм действий и обязательно ли им звонить

В патрульной полиции Киева рассказали, как водителям нужно действовать в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Что делать в случае попадания в ДТП

Согласно информации патрульной полиции, в случае попадания в ДТП нужно, прежде всего:

выяснить, есть ли травмированные в результате дорожно-транспортного происшествия

если пострадавшие есть - необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей

если пострадавшие отсутствуют - включить аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставить знак аварийной остановки

Нельзя после ДТП переставлять автомобиль на другое место.

"Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия", - объяснили правоохранители.

После этого нужно сообщить о событии на спецлинию "112" и предоставить следующие сведения:

точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие

есть ли потерпевшие (если есть, то сколько и в каком они состоянии)

марки и модели автомобилей, получивших механические повреждения

Еще один способ оформления ДТП - воспользоваться европротоколом, но при условии, если:

отсутствуют травмированные или погибшие

не причинен материальный ущерб третьим лицам

участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования

между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия

водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии

сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн

"При отсутствии хотя бы одного из указанных условий - вызов полиции обязателен", - подчеркнули в патрульной полиции и напомнили, что залог безопасной поездки - соблюдение правил дорожного движения.

Публикация патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)