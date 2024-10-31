Что делать при отравлении грибами: советы от медиков

"Безопаснее - отказаться от потребления дикорастущих грибов. Употребляйте выращиваемые промышленным способом", - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

Как понять, что человек отравился грибами

Обычно первые симптомы отравления возникают в первые 30 минут, но иногда могут проявиться и через несколько дней после употребления грибов. К основным симптомам относится:

тошнота,

рвота,

резкая боль в животе,

диарея,

головокружение,

температура,

снижение пульса,

удушье или судороги.

Первая помощь при отравлении грибами:

вызов экстренной медицинской помощи - 103;

промывать желудок простой водой;

соблюдать постельный режим;

пить много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) - это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;

принимать сорбенты.

При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкоголь и пищу, в том числе молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов в организм.

Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сберечь, это поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.