Что делать при отравлении грибами: советы от медиков

Большая часть осени позади, а это значит, что начался активный сезон для грибников и любителей. Однако, несмотря на то, что многие украинцы ежегодно собирают грибы, они до сих пор остаются частой причиной отравлений.
Подробнее о том, как выявить отравление, и что делать потом можно узнать, - в материале РБК-Украина.
"Безопаснее - отказаться от потребления дикорастущих грибов. Употребляйте выращиваемые промышленным способом", - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.
Обычно первые симптомы отравления возникают в первые 30 минут, но иногда могут проявиться и через несколько дней после употребления грибов. К основным симптомам относится:
При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкоголь и пищу, в том числе молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов в организм.
Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сберечь, это поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.
При подготовке публикации использовались данные Министерства здравоохранения и национальной службы здоровья Украины.
Напомним, ранее мы писали, что вчера, в Тернопольской области восемь детей и взрослый оказались в больнице.
Отметим, что МВД дало советы украинцам о том, как безопасно собрать грибы во время войны.
В то же время мы сообщали, что украинцы могут бесплатно делать анализы. Это касается не только государственных, но и частных клиник.
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