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Что делать при отравлении грибами: советы от медиков

Украина, Четверг 31 октября 2024 18:00
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Что делать при отравлении грибами: советы от медиков Фото: что делать при отравлении грибами (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Большая часть осени позади, а это значит, что начался активный сезон для грибников и любителей. Однако, несмотря на то, что многие украинцы ежегодно собирают грибы, они до сих пор остаются частой причиной отравлений.

Подробнее о том, как выявить отравление, и что делать потом можно узнать, - в материале РБК-Украина.

"Безопаснее - отказаться от потребления дикорастущих грибов. Употребляйте выращиваемые промышленным способом", - подчеркнули в Министерстве здравоохранения.

Как понять, что человек отравился грибами

Обычно первые симптомы отравления возникают в первые 30 минут, но иногда могут проявиться и через несколько дней после употребления грибов. К основным симптомам относится:

  • тошнота,
  • рвота,
  • резкая боль в животе,
  • диарея,
  • головокружение,
  • температура,
  • снижение пульса,
  • удушье или судороги.

Первая помощь при отравлении грибами:

  • вызов экстренной медицинской помощи - 103;
  • промывать желудок простой водой;
  • соблюдать постельный режим;
  • пить много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) - это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;
  • принимать сорбенты.

При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкоголь и пищу, в том числе молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов в организм.

Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сберечь, это поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

При подготовке публикации использовались данные Министерства здравоохранения и национальной службы здоровья Украины.

Напомним, ранее мы писали, что вчера, в Тернопольской области восемь детей и взрослый оказались в больнице.

Отметим, что МВД дало советы украинцам о том, как безопасно собрать грибы во время войны.

В то же время мы сообщали, что украинцы могут бесплатно делать анализы. Это касается не только государственных, но и частных клиник.

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