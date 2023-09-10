Что делать, если украли телефон: пять главных шагов

Пять главных шагов, если у вас украли смартфон

Заблокировать SIM-карту

Специалисты советуют, что прежде всего о краже телефона необходимо уведомить оператора, чтобы заблокировать SIM-карту.

Киевстар: можно предоставить информацию оператору по номерам 466 или 0 800-300-466 из других номеров.

Vodafone: необходимо подать заявку, позвонив по номеру 222 или 0 800 400 222.

lifecell: можно позвонить в информационно-консультационный центр по номеру 5433 или 0 800 20 5433.

Обратите внимание, что мобильные операторы просят предоставить PUK-код или номера, на которые вы чаще всего звонили.

Изменить пароли

В случае похищения телефона по возможности нужно изменить пароли ко всем аккаунтам (Google, соцсети, онлайн-банкинг, "Дія" и другие) через другое устройство.

Заблокировать банковские карты

Заблокируйте банковские карты, на которых есть деньги и установлены кредитные лимиты. Для этого обратитесь на горячую линию вашего банка, в отделение или воспользуйтесь интернет-банкингом.

Обратитесь в полицию

Специалисты советуют обратиться к правоохранителям в случае похищения телефона, а также написать соответствующее заявление.

Предупредите родных

При похищении или потере телефона предупредите родных и друзей. Это поможет перестраховаться, если злоумышленники от вашего имени станут просить деньги.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

Также киберполиция объяснила украинцам, как не стать жертвой онлайн-мошенников, использующих фишинговые сайты.

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