Что делать, если попали в ДТП в Европе: инструкция для водителей

Планируя путешествие по Европе на автомобиле, необходимо как минимум за сутки до пересечения границы приобрести Зеленую карту. Она предоставляет финансовую защиту в случае ДТП за пределами страны, где зарегистрирована машина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.
Зеленая карта - это международный страховой полис автогражданской ответственности, который необходим водителям, выезжающим за границу на собственном автомобиле. Она действует в странах, которые в составе Международной системы "Зеленая карта". В этом перечне большинство европейских стран, а также Азербайджан, Турция, Иран, Израиль, Марокко и Тунис.
В случае ДТП водителям советуют:
"Если на территории страны, где произошло ДТП, законодательством предусмотрена выдача копии протокола дорожной полиции, вам ее непременно предоставят", - говорят в МИД.
После оформления аварии инспектором дорожной полиции, нужно будет предоставить информацию о ДТП по номеру телефона, указанному в Зеленой карте, а также в свою страховую компанию, чтобы потом получить компенсацию за материальный ущерб.
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