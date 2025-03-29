Что делать, если попали в ДТП в Европе: инструкция для водителей

Планируя путешествие по Европе на автомобиле, необходимо как минимум за сутки до пересечения границы приобрести Зеленую карту. Она предоставляет финансовую защиту в случае ДТП за пределами страны, где зарегистрирована машина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook .

Что делать, если попали в аварию в одной из стран ЕС

Зеленая карта - это международный страховой полис автогражданской ответственности, который необходим водителям, выезжающим за границу на собственном автомобиле. Она действует в странах, которые в составе Международной системы "Зеленая карта". В этом перечне большинство европейских стран, а также Азербайджан, Турция, Иран, Израиль, Марокко и Тунис.

В случае ДТП водителям советуют:

включите сигнальные огни и поставьте вокруг места ДТП предупредительные знаки, при этом, кто виноват в аварии - не имеет значения;

если есть пострадавшие, вызовите скорую помощь и окажите первую неотложную помощь;

позвоните на номер "112" (единый номер экстренной службы, который действует во всех странах Европейского Союза) и сообщите о ДТП;

запишите контактные данные свидетелей ДТП, заполните форму-сообщение о ДТП (Европротокол). Обычно бланки таких форм есть у каждого водителя, если их нет, то запишите номера и марки автомобилей - участников ДТП;

не подписывайте никаких протоколов, не прочитав и не поняв содержание документа. Это можно сделать только в случае, если у вас не возникает дополнительных вопросов;

при необходимости вы можете обратиться на "горячую линию" посольства или консульства Украины в той стране, где произошла авария (адреса ведомств можно найти по ссылке);

следует обменяться номерами страховых полисов (Зеленой карты) и контактными данными с другим участником аварии;

сфотографируйте место ДТП, автомобили и участников, если они дадут на это согласие.

"Если на территории страны, где произошло ДТП, законодательством предусмотрена выдача копии протокола дорожной полиции, вам ее непременно предоставят", - говорят в МИД.

После оформления аварии инспектором дорожной полиции, нужно будет предоставить информацию о ДТП по номеру телефона, указанному в Зеленой карте, а также в свою страховую компанию, чтобы потом получить компенсацию за материальный ущерб.