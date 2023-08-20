Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий

Ни один водитель не застрахован от дорожно-транспортного происшествия. Однако, если оно произошло, то надо знать, какие меры нужно принимать, особенно, если есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской патрульной полиции.
В первую очередь необходимо выяснить, есть ли травмированные во время аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим лицам до приезда врачей.
Если пострадавшие отсутствуют - включите аварийную сигнализацию на автомобиле и установите знак аварийной остановки.
"Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
После этого необходимо позвонить в полицию по номеру 102 и сообщить следующую информацию:
Пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев, возможно кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор.
Если ДТП без пострадавших, то происшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие - на место прибудет следственно-оперативная группа.
Также ДТП можно оформить еще одним способом - воспользоваться европротоколом, но при условии, если:
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции является обязательным.
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