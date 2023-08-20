Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий

В первую очередь необходимо выяснить, есть ли травмированные во время аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим лицам до приезда врачей.

Если пострадавшие отсутствуют - включите аварийную сигнализацию на автомобиле и установите знак аварийной остановки.

"Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

После этого необходимо позвонить в полицию по номеру 102 и сообщить следующую информацию:

точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;

есть ли пострадавшие (если есть, то сколько и какое их состояние);

марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.

Пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев, возможно кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор.

Если ДТП без пострадавших, то происшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие - на место прибудет следственно-оперативная группа.

Также ДТП можно оформить еще одним способом - воспользоваться европротоколом, но при условии, если:

в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие люди;

имеется согласие водителей транспортных средств, которые стали участниками аварии, относительно обстоятельств ДТП;

оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

сумма убытков после ДТП не превышает 80 тысяч гривен.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции является обязательным.