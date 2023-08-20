RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, если попали в ДТП: алгоритм действий

Фото: Что делать, если попали в ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Ни один водитель не застрахован от дорожно-транспортного происшествия. Однако, если оно произошло, то надо знать, какие меры нужно принимать, особенно, если есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской патрульной полиции.

В первую очередь необходимо выяснить, есть ли травмированные во время аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую и оказывать помощь пострадавшим лицам до приезда врачей.

Если пострадавшие отсутствуют - включите аварийную сигнализацию на автомобиле и установите знак аварийной остановки.

"Не переставляйте автомобиль на другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские имели возможность выяснить все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

После этого необходимо позвонить в полицию по номеру 102 и сообщить следующую информацию:

  • точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
  • есть ли пострадавшие (если есть, то сколько и какое их состояние);
  • марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.

Пока ждете приезда полиции, установите свидетелей и очевидцев, возможно кто-то зафиксировал момент аварии на свой регистратор.

Если ДТП без пострадавших, то происшествие будет оформлять патрульная полиция, но если есть пострадавшие - на место прибудет следственно-оперативная группа.

Также ДТП можно оформить еще одним способом - воспользоваться европротоколом, но при условии, если:

  • в ДТП отсутствуют травмированные и погибшие люди;
  • имеется согласие водителей транспортных средств, которые стали участниками аварии, относительно обстоятельств ДТП;
  • оба водителя имеют действующий полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.
  • сумма убытков после ДТП не превышает 80 тысяч гривен.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов полиции является обязательным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПнациональная полиция