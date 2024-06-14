Что делать при ДТП: алгоритм действий от полиции

Передвигаясь по автотранспорту всегда есть риск попасть в опасную ситуацию, однако что делать, если такая ситуация уже произошла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.
Главное, если вы уже попали в дорожно-транспортное происшествие - не паникуйте. В первую очередь стоит успокоиться и как можно более объективно оценить сложившуюся ситуацию.
Первыми действиями при ДТП должна быть остановка транспортного средства, включение аварийной сигнализации и установка знака аварийной остановки.
Правоохранители предоставили алгоритм действий, который можно использовать при ДТП:
"Помните, что ваше транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы патрульные имели возможность установить обстоятельства происшествия", - напомнили правоохранители.
Напомним, вчера Кабинет министров внес изменения в процедуру проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
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