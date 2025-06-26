О чем на самом деле думают мужчины и женщины во время интимной близости? Топ-6 тем, которые вас удивят

О чем думают люди во время секса?

Опрос, проведенный Asda Online Doctor среди 2000 респондентов, показал, что две трети людей признались, что их мысли блуждали во время интимной близости. Хотя некоторые отвлечения вполне ожидаемы - стресс на работе, домашние дела или список покупок, другие оказались гораздо более пикантными.

Кто же в их мыслях?

Бывшие партнеры

Чаще всего - 17% (почти каждый пятый) - это люди, которые признались, что думали о бывшем/бывшей.

Знаменитости

13% во время секса фантазировали об известных личностях.

Друзья

12% в постели отвлекались на мысли о друзьях.

Коллеги по работе

9% опрошенных признались, что их мысли были заняты коллегами.

Лучшие друзья партнера

Шокирующие 6% признались, что думали о лучшем друге своего партнера, находясь в спальне.

Братья/сестры партнера

И, что может сделать следующее семейное собрание действительно неудобным, 4% даже думали о брате/сестре своего партнера.

Стресс, проблемы и деньги

20% респондентов признаются, что рабочий стресс не отпускает их во время секса

16% думает о домашних делах или финансовых заботах (7% мужчин и 22% женщин)

11% мужчин и 19% женщин думают во время секса о деньгах

Интересные наблюдения ученых

Во время исследования были выявлены заметные гендерные различия. Мужчины более чем вдвое чаще думают о коллеге, знаменитости или брате/сестре своей партнерши, чем женщины.

Женщины, напротив, гораздо чаще отвлекаются на стрессовые факторы реальной жизни, такие как деньги, работа или еженедельные покупки продуктов.

Есть и региональные различия. Жители больших городов чаще думали о бывших партнерах, а те, кто живет в небольших городках - почему-то думали о спорте.

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Больше, чем просто блуждающие мысли

Опрос выявил и другие тревожные тенденции, указывающие на растущую разобщенность в спальнях, несмотря на кажущуюся открытость общества к сексу:

Ложь об удовольствии

41% опрошенных признались, что лгали партнеру о своем сексуальном удовлетворении. При этом 52% женщин имитировали оргазм.

О половом опыте

21% женщин врали о количестве своих сексуальных партнеров, а среди мужчин этот показатель выше - 24%

Влияние технологий

Примерно каждый десятый взрослый признался, что проверял свой телефон во время секса.

Мало того, 9% мужчин заявили, что они использовали искусственный интеллект для получения сексуальных советов, вместо того, чтобы обсуждать их с партнершей.

А каждый 20 взрослый говорит, что использовал ИИ для секс-сообщений с партнершей.

Почему люди избегали интимной близости

48% упоминают проблемы с весом как фактор

42% избегают секса из-за тревоги по поводу производительности

44% женщин избегают секса из-за неуверенности в себе из-за волос на теле

62% женщин и 52% мужчин избегают секса из-за низкого полового желания

36% мужчин испытывают беспокойство по поводу размера своего пениса

34% женщин избегают секса из-за тревоги относительно своей вульвы

Важность открытого общения

21% мужчин признается, что им слишком стыдно говорить с партнершей о проблемах в постели. Лишь 8% опрошенных сказали, что готовы поговорить с другом о таких проблемах.

22% мужчин сказали, что готовы обратиться за медицинской помощью, чтобы решить проблемы в сексе.

Специалисты и врачи отмечают, что открытое общение с партнером - очень важно. Именно оно является ключом к счастливым, здоровым сексуальным отношениям.

"Иногда мы чувствуем потребность врать о нашем удовольствии или сексуальном опыте, чтобы не чувствовать себя осужденными. Но хотя это нормальная реакция, привычка быть нечестным в отношении наших сексуальных привычек может создать эмоциональную дистанцию с партнером и еще больше усилить неуверенность", - говорит специалист по репродуктивному и сексуальному здоровью, доктор Кристал Вилли.

Она добавила, что именно поэтому честность в отношении наших чувств - это отличный первый шаг.