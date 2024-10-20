Что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка: советы от Минздрава

Вакцинация - это надежный способ уберечь себя от инфекций и продолжать жить в привычном ритме. Министерство здравоохранения дало советы для комфортного течения вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
После прививки нужно остаться в пункте вакцинации на 30 минут под наблюдением медиков, а дальше - вернуться к своим делам.
Помните, что вакцинация - это лучшая профилактика. Даже после прививки риск заболеть остается, но болезнь будет проходить гораздо легче.
Ранее в Минздраве дали рекомендации,что делать при ухудшении качества воздуха.
Кроме того, сообщалось, как получить "доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.
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