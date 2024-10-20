Что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка: советы от Минздрава

После прививки нужно остаться в пункте вакцинации на 30 минут под наблюдением медиков, а дальше - вернуться к своим делам.

Что можно делать после прививки:

Принимать ванную или душ.

Выполнять легкие физические упражнения: прогулки, йогу.

Что следует делать после прививки:

Питаться сбалансированно: выбирайте свежие фрукты и овощи, избегайте вредных продуктов.

Пейте достаточно воды: около 4% от массы тела. К примеру, для взрослого весом 70 кг это 2,8–3 литра воды. Избегайте сладких газированных напитков.

Отдыхайте, давая организму время для восстановления.

Что не стоит делать после прививки:

Избегайте алкоголя, который может вызвать симптомы, похожие на реакции после вакцинации, такие как головная боль или повышение температуры.

Удерживайтесь от значительных физических нагрузок в течение 48 часов.

Не тритесь и не чешите место укола, чтобы избежать инфекции.

Не используйте мази, гели или спиртовые растворы на месте укола, чтобы не раздражать кожу.

На что необходимо обратить внимание после прививки:

Легкое повышение температуры, покраснение или боль в месте укола – нормальные реакции. Если температура превышает 37,5°C и держится более трех дней или появляются другие симптомы, обратитесь к врачу.

Следуйте графику прививок: не пропускайте следующие дозы вакцины.

Помните, что вакцинация - это лучшая профилактика. Даже после прививки риск заболеть остается, но болезнь будет проходить гораздо легче.