Что лучше есть при похудении - гречку или макароны?

Часто люди при похудении едят гречку и макароны. Как оказалось, гречка имеет больше преимуществ, ведь содержит меньше калорий и помогает контролировать вес.
РБК-Украина сообщает, какую ошибку все делают при потреблении макарон, что и задерживает потерю веса.
В целом гречка содержит:
Макароны будут полезными, если:
Гречка - лучший выбор для похудения, ведь она содержит больше питательных веществ, меньше калорий и на дольше обеспечивает сытость. Однако, макароны из твердых сортов в умеренном количестве - не запрещены.
Нутрициолог Карина Боховисова рассказала, что большинство использовали макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, добавляя в них большое количество масла.
"Если еще приложить мясо, и полить соусами. Получалась таки не плохая плотность", - добавила эксперт.
К тому же насыщение чаще лучше от макарон. Выбирая макароны из твердых сортов пшеницы, вы получаете сложные углеводы, а еще порцию витаминов группы B.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Карины Боховисовой и сайт PubMed.