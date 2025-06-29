Что лучше есть при похудении - гречку или макароны?
Часто люди при похудении едят гречку и макароны. Как оказалось, гречка имеет больше преимуществ, ведь содержит меньше калорий и помогает контролировать вес.
РБК-Украина сообщает, какую ошибку все делают при потреблении макарон, что и задерживает потерю веса.
Преимущества гречки при похудении
В целом гречка содержит:
- меньше калорий: в 100 г вареной гречки - 110 ккал, тогда как в макаронах - 150-180 ккал
- больше клетчатки - дольше ощущение сытости
- способствует нормализации пищеварения и уменьшает переедание
- низкий гликемический индекс (ГИ) - не вызывает резкого скачка сахара в крови
- снижает тягу к сладкому
- богата белком и микроэлементами (железо, магний, витамины группы B)
Макароны будут полезными, если:
- выбирать их из твердых сортов пшеницы
- есть в первой половине дня
- сочетать с овощами и нежирным белком (например, индейкой, рыбой)
Гречка - лучший выбор для похудения, ведь она содержит больше питательных веществ, меньше калорий и на дольше обеспечивает сытость. Однако, макароны из твердых сортов в умеренном количестве - не запрещены.
Почему макароны не помогают похудеть
Нутрициолог Карина Боховисова рассказала, что большинство использовали макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, добавляя в них большое количество масла.
"Если еще приложить мясо, и полить соусами. Получалась таки не плохая плотность", - добавила эксперт.
К тому же насыщение чаще лучше от макарон. Выбирая макароны из твердых сортов пшеницы, вы получаете сложные углеводы, а еще порцию витаминов группы B.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Карины Боховисовой и сайт PubMed.