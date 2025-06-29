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Что лучше есть при похудении - гречку или макароны?

Воскресенье 29 июня 2025 14:28
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Что лучше есть при похудении - гречку или макароны? Какую крупу полезно есть при похудении (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто люди при похудении едят гречку и макароны. Как оказалось, гречка имеет больше преимуществ, ведь содержит меньше калорий и помогает контролировать вес.

РБК-Украина сообщает, какую ошибку все делают при потреблении макарон, что и задерживает потерю веса.

Преимущества гречки при похудении

В целом гречка содержит:

  • меньше калорий: в 100 г вареной гречки - 110 ккал, тогда как в макаронах - 150-180 ккал
  • больше клетчатки - дольше ощущение сытости
  • способствует нормализации пищеварения и уменьшает переедание
  • низкий гликемический индекс (ГИ) - не вызывает резкого скачка сахара в крови
  • снижает тягу к сладкому
  • богата белком и микроэлементами (железо, магний, витамины группы B)

Макароны будут полезными, если:

  • выбирать их из твердых сортов пшеницы
  • есть в первой половине дня
  • сочетать с овощами и нежирным белком (например, индейкой, рыбой)

Гречка - лучший выбор для похудения, ведь она содержит больше питательных веществ, меньше калорий и на дольше обеспечивает сытость. Однако, макароны из твердых сортов в умеренном количестве - не запрещены.

Почему макароны не помогают похудеть

Нутрициолог Карина Боховисова рассказала, что большинство использовали макаронные изделия из мягких сортов пшеницы, добавляя в них большое количество масла.

"Если еще приложить мясо, и полить соусами. Получалась таки не плохая плотность", - добавила эксперт.

К тому же насыщение чаще лучше от макарон. Выбирая макароны из твердых сортов пшеницы, вы получаете сложные углеводы, а еще порцию витаминов группы B.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Карины Боховисовой и сайт PubMed.

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