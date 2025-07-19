Что полезнее для здоровья - дыня или арбуз: ответ диетологов удивит
В летнюю жару дыня и арбуз - настоящие фавориты на рынке. Оба фрукта сочные, сладкие, богатые водой и прекрасно утоляют жажду. Но многих интересует: что из них полезнее для здоровья - дыня или арбуз?
На этот вопрос читайте ответ в материале РБК-Украина.
Что нам известно о пользе арбуза?
Арбуз на 90-92% состоит из воды, поэтому идеально подходит для поддержания водного баланса. В нем мало калорий - всего около 30 на 100 г, что делает его хорошим выбором для тех, кто следит за весом.
Кроме того, арбуз содержит ликопин - мощный антиоксидант, способствующий здоровью сердца и снижающий риск некоторых видов рака. В нем также есть цитруллин, аминокислота, которая улучшает кровообращение и может снижать давление.
- Полезно при: гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении.
- Осторожно при: диабете, проблемах с почками (из-за возможной перегрузки жидкостью).
Польза дыни
Дыня - настоящий кладезь витаминов. В 100 г дыни содержится более 80% суточной нормы витамина С, а также много витамина А (бета-каротина), который полезен для кожи, зрения и иммунитета. Также она содержит клетчатку, улучшающую пищеварение, и калий, важный для сердца.
Дыня немного калорийнее арбуза (35-40 ккал на 100 г), но также богата антиоксидантами. Благодаря природным ферментам помогает работе ЖКТ.
- Полезно при: слабом иммунитете, проблемах с кожей, запорах.
- Осторожно при: язве, гастрите, сахарном диабете.
Что выбрать дыню или арбуз?
Если нужно увлажнение и легкий перекус - выбирайте арбуз. Он прекрасно освежает, помогает снизить давление и вывести токсины. Если же вам нужен витаминный заряд, поддержка иммунитета или помощь пищеварению подойдет дыня.
Отметим, что оба фрукта следует есть отдельно от другой пищи и не смешивать между собой - это может вызвать вздутие или дискомфорт в животе.
И арбуз, и дыня имеют свои уникальные свойства. Выбирайте тот фрукт, который лучше всего соответствует вашему состоянию здоровья.
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При написании материала использовались следующие источники: Health, HuffPost, Nutrients.
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