Как гибель президента скажется на Иране и возможна ли "трещина" в отношениях с РФ: мнение эксперта

Вчерашнее падение вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрагим Раиси и ряд топ-чиновников – классический "черный лебедь" в мировой политике. С первых часов после падения вертолета, когда даже не было ясно, остался ли Раиси в живых, начали появляться многочисленные конспирологические версии, наряду с резкими прогнозами о том, что страна может теперь серьезно поменять курс.

Впрочем, Илия Куса в разговоре с РБК-Украина дает очень осторожные оценки. В частности, он не верит, что смена президента страны приведет к каким-то изменениям в отношениях между Тегераном и Москвой – а для Украины это один из главных вопросов во всей этой истории. Далее – прямая речь Илии Кусы.

О выборах нового президента

Выборы будут стрессовым событием, они могут триггернуть какие-то протесты. Все будет зависеть от того, как они пройдут, в какой атмосфере, какие будут кандидаты, допустят ли умеренных кандидатов, или все будет как в 2021 году. Но фундаментально я пока ничего не вижу, никаких изменений. В целом, фигура президента в Иране не является основной.

О возможных сменщиках Раиси

На данный момент в консервативном лагере, если будет принято элитами решение продолжать курс выбора консервативного президента, это либо спикер парламента нынешний Мохаммад-Багер Галибаф, либо мэр Тегерана Алиреза Закани, или на сын Хаменеи. Если брать умеренный лагерь, то там есть бывший спикер парламента Али Лариджани, бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. Они тяжеловесы в своей практике, имеют популярность, узнаваемость, опыт и все характеристики, которые подходят для участия в выборах.

О возможности сближения Ирана с Западом

Теоретически возможно. Умеренные реформаторы всегда выступали за сближение с Западом, за диалог с Западом, за возвращение к ядерной сделке, за то, чтобы искать пути нормализации отношений со странами ЕС и НАТО.

Это может означать, что Иран попробует вести более сбалансированную политику и, например, не сильно сближаться с Россией в дальнейшем. Но это все пока теоретически, это перспективы, будет многое зависеть от того, какой будет президент, насколько он будет самостоятельен в некоторых вопросах. Это больше о сигнале, если выберут умеренного реформатора.

Хотя бы с Европой могут нормализоваться отношени, потому что с США и Израилем все сложнее. Для нас это позитив в любом случае, потому что в наших интересах деэскалация ситуации с Ираном и на Ближнем Востоке. Лучше, если бы приняли мудрое решение и попробовали бы сбалансировать политическую систему в Иране. Но я пока не знаю, не могу сказать, что это очень вероятный вариант.

Об отношениях Ирана и России

От президента Ирана это не зависело. Ибрагим Раиси, на мой взгляд, не являлся самой ключевой фигурой, которая продвигала сближение с Россией. Плюс их ситуативное партнерство больше зависит от международной обстановки, в которой оно сформировалось. Нельзя сказать, что если бы не Раиси, то не было бы этого. Я уверен, что неважно, кто был бы президентом, это бы все равно случилось. Поэтому, я думаю, на российском направлении ничего не поменяется.

О версиях катастрофы

Как только все случилось, было много вбросов. Причем нарративы вбрасывались противоречивые, и про азербайджанский след, и про израильский, и про американский, и про внутренний.

Пока что ничто не подтверждается. Я лично пока не вижу чего-то, что бы говорило о том, что это была бы диверсия. В Иране самом очень осторожно подошли к теме, они не раскачивают. Надо несколько дней надо понаблюдать, посмотреть будут ли они раскачивать какой-то один месседж.