Что будет с вашей сексуальной жизнью, если добавить корицу в рацион: результат вас удивит

Корица используется веками благодаря своим полезным свойствам, включая антиоксидантные и противовоспалительные. Ученые сообщили, что эта специя может косвенно влиять на сексуальное здоровье.

Как именно корица влияет на сексуальное влечение, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Very Well Health.

Корица повышает желание

Исследования показывают, что корица может действовать как афродизиак, вещество, такое как пища, напиток или лекарство, которое возбуждает или усиливает сексуальное желание. Аромат также может быть мощным афродизиаком. Это может быть успокаивающий аромат свежеиспеченных булочек с корицей, ароматической свечи, лосьона для тела или посыпания корицы на вашем латте, создающего настроение.

Увеличивает кровоток

Коричный альдегид, основное биоактивное соединение корицы, расширяет кровеносные сосуды и помогает снять напряжение, вызванное высоким кровяным давлением. Хороший кровоток необходим для сексуального возбуждения и удовольствия. Отсутствие кровотока к пенису может повлиять на силу и продолжительность эрекции. Женщинам также нужен хороший кровоток для вагинального возбуждения и смазки.

Может снизить риск сексуальной дисфункции

Корица обладает противовоспалительным действием. Воспаление может влиять на женское либидо (половое желание) и возбуждение через прямые (нервные) и косвенные (эндокринные, сосудистые, социальные и поведенческие) пути. Сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром и хроническая боль связаны с воспалением и риском женской сексуальной дисфункции. Исследования показывают, что хроническое воспаление играет определенную роль в возникновении и развитии эректильной дисфункции.

Может помочь улучшить фертильность

Некоторые исследования показывают, что корица может помочь регулировать менструальный цикл у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), возможно, путем повышения чувствительности к инсулину.

Предварительные доказательства того, что корица улучшает менструальный цикл у женщин с синдромом поликистозных яичников. Корица также может влиять на другие гормоны, участвующие в менструальном цикле, такие как - эстроген и прогестерон.

Кому нельзя корицу?

Потребление большего количества корицы, чем обычно содержится в продуктах питания, может быть опасным во время беременности. Однако недостаточно исследований, чтобы определить, являются ли большие количества опасными во время грудного вскармливания.

Если вы принимаете пищевые добавки, содержащие корицу, обязательно обсудите потенциальные побочные эффекты и взаимодействие с врачом или фармацевтом.

Простые способы добавить корицу в свой рацион