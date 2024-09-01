Прививки и справки перед школой: что нужно не забыть родителям

Напомним, Кабмин уже определил начало и конец нового учебного года в общей средней школе.

Следует также отметить, что этот учебный год в большинстве школ будет проходить в очном формате. При этом дети во время тревог должны находиться в укрытии. РБК-Украина объяснило, как сложить тревожный рюкзак для школьника так, чтобы ребенку было комфортно в укрытии.

РБК-Украина также сообщало, что в нынешнем году ученики в школах будут учиться по-новому. Детали о нововведениях, ожидающих школьников в этом году, в материале.

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