Прививки для детей и взрослых: как узнать свой вакцинальный статус

Если дети или взрослые пропускают прививки по календарю, возрастает риск заболевания инфекционными болезнями, от которых вакцина могла бы защитить. Среди таких болезней:

дифтерия,

коклюш,

столбняк.

Вакцинация необходима и детям, и взрослым.

По национальному календарю прививок дети до 16 лет должны обязательно получить прививки от десяти болезней, среди которых дифтерия, столбняк и коклюш.

Взрослым, начиная с 26-летнего возраста, нужно ревакцинироваться каждые 10 лет, поскольку именно столько времени держится иммунитет от дифтерии и столбняка.

Как проверить свою историю прививок

Просмотрите информацию о прививках в своей медицинской карте. Если не удается найти необходимую информацию самостоятельно, обратитесь к своему семейному врачу. Он поможет вам восстановить историю прививок, проверив медицинские записи.

Из-за войны многие люди вынуждены менять место жительства. Некоторые не имеют на новом месте медицинской документации и не могут подтвердить вакцинальный статус детей и свой собственный. Минздрав и ЦОС разработали рекомендации по получению данных о вакцинации внутри перемещенными лицами.

Где получить прививку

Прививки, входящие в Национальный календарь, в Украине безвозмездны для граждан. Привиться могут все - взрослые и дети, обратившись к семейному врачу, терапевту или педиатру.

Напоминаем, что с 1 августа в Украине продолжаются дополнительные меры по иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка для групп населения, пропустивших плановые прививки в предыдущие годы, и которым необходимо их наверстать.

Почему так важно вакцинироваться против коклюша, столбняка и дифтерии

За 7 месяцев 2024 зарегистрировано 5602 случая заболевания, что значительно превышает показатели за аналогичный период прошлого года (206 случаев). Стремительный рост заболеваемости коклюшем (только за июнь 2024 года - 1058 случаев против 1006 случаев за первые три месяца этого года) свидетельствует о продолжении подъема заболеваемости в последующие годы.

Столбняком, начиная с 2022 года, заболел 21 человек, а за шесть месяцев этого года зарегистрировано три случая болезни.

Относительно дифтерии: за 2022 год было зарегистрировано 2 случая заболевания и по одному в 2023, 2024 годах. Последний эпидемия дифтерии в Украине фиксировалась в период с 1991 по 1998 годы. Тогда заболели около 20 тысяч человек. Почти 700 человек скончались.