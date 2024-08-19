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На фронте в Украине погиб доброволец из Финляндии

Фото: Вилле Мюккянен (instagram.com mykkanen.ville)
Автор: РБК-Украина

В начале августа в боях в Луганской области погиб финский доброволец Вилле Мюккянен. Он стал пятым воином родом из Финляндии, отдавшим свою жизнь за Украину.

О это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Воину было 26 лет. Он родился в финском городе Пюхяярве. До решения стать добровольцем парень занимался политикой и был главой молодежного подразделения Центристской партии Северной Погьянмаа.

Семья Мюккянена не хотела, чтобы он оставался неизвестным солдатом. Исполнительный директор Ассоциации участников боевых действий Юха Креус сообщил, что информация о смерти добровольца была обнародована по просьбе его родных.

После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, Мюккянен решил пойти в добровольцы и воевать на стороне Украины.

"Еще в юном возрасте он хотел изменить мир к лучшему и увеличить справедливость в нем. Многолетний путь начался с политики и продолжился его решением присоединиться к военным в Украине", - говорится в некрологе.

В конце осени 2023 года начался его военный путь.

"Вилле был защитником справедливости", - заявил глава Центристской партии и действующий министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Известием о смерти молодого человека была шокирована не только его семья, но и коллеги по политической партии, друзья и жители общины.

"У него была сильная воля защищать свободную нацию. В конце концов, под боевым псевдонимом "Шквал" он принес самую большую жертву, которую любой мог принести, отдав свою жизнь за свободу", - говорится в некрологе.

 

Напомним, недавно от атаки вражеского дрона погибла медик "Госпитальеров" Александра Мулькевич.

Также мы сообщали, что в Херсоне во время обстрела 14 августа погибли два волонтера благотворительного фонда "Мави Хиляль Украина", которые раздавали воду местным жителям.

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