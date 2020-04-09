Ще одну смерть від коронавірусу зафіксували у Львівській області

У Львівській області помер третій пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає прес-служба Львівської ОДА.

Як зазначив він, 68-річна жінка померла сьогодні вночі. У пацієнтки були наявні супутні захворювання, онкологія.

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали тиждень тому. Жінка проходила лікування у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

Нагадаємо, вчора у Львівській області зафіксували другу смерть від коронавірусу COVID-19. Станом на 8 квітня, в Україні 1668 заражених коронавірусом.

Зазначимо, якщо українці просидять на карантині через коронавірус ще 2 тижні, то, можливо, до 24 квітня обмеження послаблять.

Втім, Кабінет міністрів України планує продовжити карантин через пандемію коронавірусу до початку травня. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав, що у травні за умов позитивної динаміки буде запущена економіка України за визначеним планом.