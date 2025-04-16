Еще одна смерть после ракетной атаки на Кривой Рог: погибших уже 20

Уже 20 человек погибли в Кривом Роге после массированного обстрела 4 апреля. В больнице умер один из раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"В больнице умер 23-летний парень, который получил ранения во время ракетной атаки на Кривой Рог в начале апреля", - рассказал он.
Всего из-за того удара погибли 20 человек.
4 апреля Кривой Рог дважды подвергся удару со стороны российских войск. Сначала по городу была выпущена баллистическая ракета "Искандер", а позже атаковали дроны. По последним данным, в результате атаки погибли 19 человек, еще 68 - получили ранения.
С 7 по 9 апреля в Кривом Роге был объявлен трехдневный траур.
По словам местных властей, баллистическая ракета разорвалась в воздухе над жилыми кварталами, что значительно увеличило зону поражения и количество пострадавших.
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