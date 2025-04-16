Еще одна смерть после ракетной атаки на Кривой Рог: погибших уже 20

Обстрел Кривого Рога

4 апреля Кривой Рог дважды подвергся удару со стороны российских войск. Сначала по городу была выпущена баллистическая ракета "Искандер", а позже атаковали дроны. По последним данным, в результате атаки погибли 19 человек, еще 68 - получили ранения.

С 7 по 9 апреля в Кривом Роге был объявлен трехдневный траур.

По словам местных властей, баллистическая ракета разорвалась в воздухе над жилыми кварталами, что значительно увеличило зону поражения и количество пострадавших.

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