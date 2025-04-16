Еще одна смерть после ракетной атаки на Кривой Рог: погибших уже 20

Фото: в Кривом Роге количество погибших из-за обстрела РФ 4 апреля возросло до 20 человек (t.me dsns_telegram)

Уже 20 человек погибли в Кривом Роге после массированного обстрела 4 апреля. В больнице умер один из раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В больнице умер 23-летний парень, который получил ранения во время ракетной атаки на Кривой Рог в начале апреля", - рассказал он. Всего из-за того удара погибли 20 человек.