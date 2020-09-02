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У "Шаріте" повідомили про довгострокові наслідки отруєння Навального

Автор: РБК-Україна

Німецькі медики повідомили, що не виключають довгострокових наслідків важкого отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Він ще довгий час буде перебувати в лікарні.

Про це повідомляє прес-служба берлінської клініки "Шаріте".

Навальний залишається у важкому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів у відділенні інтенсивної терапії.

При цьому медики зазначили, що активність ферменту холінестераза поступово відновлюється.

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Олексій Навальний впав у кому 20 серпня, під час госпіталізації в Омську місцеві лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Медики не виявили в його організмі отрут, з ініціативи сім'ї його перевели в берлінську клініку "Шаріте".

Нагадаємо, мецькі військові токсикологи заявили, що Навальний був отруєний бойовою речовиною класу "Новачок".

Крім того, Литва звинуватила російську владу в отруєнні Навального.

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